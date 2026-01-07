Partizan je posljednji poslije 20 kola u Evroligi: Pešićev igrač napravio čudo, to utiče i na crno-bijele

Završeni su svi mečevi 20. kola Evrolige, a nakon što su Bajern i Pariz pobijedili Partizan je ostao posljednji na tabeli.

Evroliga je odlučila se da čak osam mečeva igra u utorak, a da samo dva ostavi za srijedu i te utakmice nisu bile previše atraktivne. Igrala su četiri tima koja su do ove runde imala skor 6-13 i činile krug od čak šest ekipa koje dijele posljednje mjesto na tabeli. Sada je situacija nešto drugačija - Pariz je pobijedio Efes u Istanbulu (84:79), dok je Bajern pred svojim navijačima bio bolji od Baskonije (96:89).

Na meču u Minhenu Svetislav Pešić je "otključao" Andreasa Obsta koji je za manje od 29 minuta na parketu postigao 37 poena, uz impresivne procente šuta. Pogađao je 6/7 za dva poena i 7/11 za tri poena, što je samo još jednom pokazalo kakav je majstor. Imao je njemački košarkaš tri skoka i dvije asistencije, ali to su uvijek sekundarne stvari u njegovoj igri. Pogledajte najbolje trenutke sa tog meča:

Košarkaši Bajerna pobedili su Baskoniju u meču 20. kola Evrolige.

Na drugoj strani Evrope Pariz je bio bolji od Efesa, a kada francuski tim stigne do pobjede svima je jasno da je "poludio" Nadir Hifi. Eksplozivni bek tima iz glavnog grada Francuske završio je meč sa 27 poena, dok je u redovima Efesa najefikasniji bio Sejben Li koji je iz Olimpijakosa tek stigao u ekipu, kao zamjena za povrijeđenog Šejna Larkina.

Kako izgleda tabela Evrolige?

Mečevi odigrani u srijedu uveče nisu uticali na vrh tabele u Evroligi, ali jesu na raspored timova pri dnu. Tako su Pariz i Bajern pobjegli timovima koji imaju najlošiji učinak, a francuski i nemački tim sada imaju skor 7-13. To je dovoljno za diobu 15. i 16. pozicije, uz napomenu da Parižani imaju bolju koš-razliku i da su zato ispred.

Što se tiče dna tabele, četiri tima su ostala sa učinkom 6-14. Ekipa Baskonije ima koš-razliku -75 i zbog toga je najbolja u ovom krugu, pa zauzima 17. miesto na tabeli. Iza njih je Anadolu Efes sa -95, Asvel ima -172, dok je Partizan na -179. Crno-bijeli i poslije ovog kola Evrolige zauzimaju posljednju poziciju. Pogledajte tabelu Evrolige:



