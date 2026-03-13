Andreas Obst dobio najveći ugovor u istoriji Bajerna

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Košarkaš Bajerna Andreas Obst dobio je najveći ugovor u istoriji kluba.

Andreas obst dobio najveci ugovor u istoriji bajerna

Bajern je riješio da ponudi jednom od najboljih košarkaša Evrolige ostanak u klubu. Andreas Obst (29) koji je srušio Crvenu zvezdu u Beogradu, prihvatio je poziv klub i potpisaće najveći ugovora u istoriji Bajerna, vrijedan oko 1,5 miliona evra po sezoni, uz bonuse, saznaje "Basket njuz".

Bajern je pokazao da ima velike ambicije u narednim godinama, a ujedno je pokazao i da klubovi sa "osrednjim" budžetom u Evroligi, mogu biti konkurentni na tržištu. "Ostajanje Andreasa Obsta u Bajernu uprkos velikom interesovanju drugih klubova Evrolige otvara veće pitanje od samog produženja ugovora: kako je Bajern uspio u tome, kakav ugovor je bio potreban i kakvu poruku to šalje tržištu Evrolige", navodi se u tekstu.

Obst je tiho postao jedno od najzanimljivijih imena na tržištu, privlačeći klubove vrhunskim šutom i timskim pristupom. Nedavno se navodilo i da je Dubai zainteresovan za usluge Nijemca, te je Bajern i iz tog razloga morao brzo da reaguje. Novi ugovor zadržava Obsta u Bajernu do 2029, sa procijenjenom osnovnom platom od oko 1,5 miliona evra po sezoni.

Ugovor takođe uključuje dodatne uslove i bonuse koji mogu povećati ukupnu godišnju zaradu.Neki od njih vezani su za sportske rezultate, dok su drugi povezani sa komercijalnim efektima, uključujući i procenat od prodaje dresova. Trogodišnja saradnja čini Obstov ugovor najvećim u istoriji Košarkaškog kluba Bajern. Obst je u klub iz Minhena stigao 2021. i iz godine u godinu postaje sve važniji dio ekipe.

A, koliko je Obst popularan u Bajernu govori i činjenica da su dresovi sa imenom reprezentativca Njemačke među najprodavanijim, a posebno od odlaska Karsena Edvardsa iz kluba.

Obst bilježi 15,4 poena u Evroligi, ima i 2,1 skok i 1,6 asistencija po meču za 26,6 minuta na parketu. Kad je u pitanju šut iz igre pogađa sa 43 posto uspjeha, a tokom karijere nosi i epitet jednog od najboljih trojkaša. 

Zvezda izgubila, muk u Areni
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

