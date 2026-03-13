Šokantan poraz Pešićevog Bajerna u posljednjoj sekundi!

Košarkaš Efesa Kol Svajder dao trojku za pobjedu Efesa protiv Bajerna uz zvuk sirene u Evroligi.

Američki košarkaš Kol Svajder dao je trojku u posljednjoj sekundi utakmice za pobedu svog Efesa protiv Bajerna u Minhenu, 81:80. Bio je to ključni i jedini trenutak u kojem je njegov tim vodio u meču 31. kola Evrolige. Pogledajte taj pogodak:

Bajern je dočekao posljednja dva minuta sa vođstvom 78:74, 55 sekundi do kraja je imao takođe "plus 4" zahvaljujući Nenadu Dimitrijeviću, ali ništa od toga nije bilo dovoljno za pobjedu. Bivši igrač Zvezde Džordan Lojd održao je Efes u životu svojim posljednjim, 20. poenom na utakmici, posle čega su igrači Bajerna izgubili loptu i omogućili Svajderu da postane heroj.

Tim Svetislava Pešića poslije ovog poraza ima skor 13-18 i 14. je na tabeli, dok je Efes četiri pozicije ispod, sa učinkom 10-21.

