Novinar iznenadio Jokića pitanjem: Dobio je najkraći mogući odgovor

Nikola Jokić poslije meča analizirao je veliku pobjedu Denvera nakon preokreta.

Izvor: Screenshot/YouTube/@DenverNuggets

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić imao je još jedno sjajno veče u ekipi Denvera. Centar rođen u Somboru još jednom je pomjerio granice, ovog puta postao je jedini igrač u sezoni koji je u tri kategorije zabilježio 30 ili više poena, 20 ili više skokova i 10 ili više asistencija i to je uradio tri puta. Kao i inače, Jokić poslije meča nije mnogo govorio o svojim rezultatima, fokus je ponovo bio na ekipi, a na samom kraju dobio je pitanje koje ga je pomalo iznenadilo, s obzirom na karakter popularnog Džokera.

Denver je pobijedio San Antonio na gostujućem terenu 136:131. Međutim, meč nije išao u korist tima Dejvida Adelmana, ali je presudila četvrta četvrtina koju je tim iz Kolorada osvojio 42:25. Posebno je zanimljivo to da Jokić u posljednjih 12 minuta, od osam koliko ih je proveo na terenu, nije ubacio nijedan koš, ali je podijelio pet važnih asistencija i imao je jednu ukradenu loptu i jednu blokadu, dok je lider u poenterskom učinku bio Džamal Marej sa 16 poena.

Pa, šta je preokrenulo susret u korist Denvera?

"Počeli smo da igramo agresivnije, sa više energije. Petorka koja je počela četvrtu četvrtinu donijela je energiju i momentum i preuzeli smo kontrolu nad tempom utakmice", rekao je Jokić na konferenciji za medije.

Denver je još jednom pokazao karakter. Iako se timu Dejvida Adelmana zameraju loše završnice, ekipa iz Kolorada uspjela je da se vrati u meč poslije dvocifrenog zaostatka.

"Mi obično nikad ne odustajemo. Nastavljamo da se borimo i pokušavamo da pronađemo način da pobijedimo, čak i kada ne ide", rekao je Jokić o svom timu.

Jedini efikasniji od Jokića, u poenterskom učinku, bio je Džamal Marej koji je postigao 39 poena, od čega 16 u poslednjoj četvrtini.

"Bio je fenomenalan. Pogodio je velike šuteve, floutere, slobodna bacanja... Kada igra ovako, stvarno je zabavno gledati ga", dodao je.

Nikola Jokić i Džamal Marej zajedno grade NBA karijeru, može se reći da se odlično poznaju, pa srpski košarkaš odlično zna kad je Kanađanin u pravom ritmu.

"Kada pogodi nekoliko šuteva i traži blok da igra jedan na jedan, onda znam da je 'u zoni'", otkrio je Jokić.

I na kraju, Jokić je imao vrlo zanimljivo pitanje - da li je slađi ukus ubjedljive pobjede ili trijumfa u neizvjesnom finišu.

"Ubjedljive", kratko je rekao srpski košarkaš.

