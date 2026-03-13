Kapiten Sloge pred gostovanje u Bijeljini: "Jesmo u teškoj situaciji, ali se ne predajemo!"

Milan Milanović najavio je duel sa Radnikom (subota, 18.00).

Poslije plasmana u polufinale Kupa BiH i "rata" saopštenjima koji je uslijedio nakon revanš duela sa Željezničarom, igrači Sloge Meridian vraćaju se obavezama u Premijer ligi BiH.

Igrači Nedima Jusufbegovića sutra (subota) od 18.00 časova gostuju Radniku, a pozitivan rezultat im je neophodan kako bi zadržali korak u borbi za opstanak, odnosno za timovima koji su van zone ispadanja.

Sloga Meridian je trenutno posljednja na tabeli sa 19 bodova, pet manje od Posušja, prvog tima van zone ispadanja.

"Jedan izuzetno dobar protivnik, koji na domaćem terenu igra veoma čvrsto i agresivno, što je pokazao i u dosadašnjem dijelu prvenstva. Mi smo u jednoj teškoj situaciji, međutim nećemo se predavati do kraja. Pokušaćemo, u svakoj utakmici, da osovjimo što je moguće više bodova. Tako ćemo otići i u Bijeljinu i dati sve od sebe da se u Doboj vratimo sa pobjedom ili neriješenim rezultatom, to ćemo vidjeti", poručio je pred meč u Doboju kapiten Sloge Meridian Milan Milanović, dodavši:

"Igrači su spremni, motivisani. Znamo u kakvoj smo situaciji, trudimo se svakog dana da otklonimo što više grešaka. Iskreno se nadam da ćemo sutra osvojiti tri boda, da si olakšamo put ka opstanku", istakao je Milanović.

