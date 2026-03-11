logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

FK Sloga: Mi smo napadnuti, a ne Željezničar! Evo dokaza (VIDEO)

FK Sloga: Mi smo napadnuti, a ne Željezničar! Evo dokaza (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Dan nakon prolaza u polufinale Kupa Bosne i Hercegovine povodom incidenata nakon meča na "Lukama", oglasila se i dobojska Sloga.

Oglasila se i Sloga: Mi smo napadnuti, a ne Željezničar! Evo dokaza (VIDEO) Izvor: Facebook/FK Sloga Meridian

Poslije saopštenja Željezničara i policije u Doboju, oglasila se i dobojska Sloga o nemilim scenama na stadionu poslije revanša četvrtfinala Kupa BiH, a saopštenje prenosimo u cijelosti.

"Fudbalski klub Sloga Meridian Doboj oglašava se povodom dešavanja prije, za vrijeme i nakon utakmice četvrtfinala Kup Bosne i Hercegovine odigrane u Doboju.

FK Sloga Meridian Doboj najoštrije odbacuje navode kojima se pokušava stvoriti pogrešna slika o dešavanjima nakon utakmice, te ističe da su tokom incidenta napadnuti članovi našeg kluba.

Naime, naš klupski fotograf Rade Šešlak je fizički napadnut i udaren od strane igrača Samir Radovac i Sulejman Krpić, u prilogu i video materijal kao jasan dokaz.U incidentu je učestvovao i predstavnik kluba Aleksandar Kosorić, koji je takođe bio dio sukoba nakon završetka utakmice.

FK Sloga Meridian Doboj smatra neprihvatljivim da se u javnosti iznose jednostrane optužbe, dok se istovremeno prešućuju činjenice i događaji koji su prethodili incidentu.

Kao domaćin, FK Sloga Meridian Doboj je učinio sve da utakmica protekne u fer i sportskom ambijentu. Gostujući klub i njegovi navijači dočekani su na najbolji mogući način. Navijačima FK Željezničar omogućen je besplatan ulaz na stadion, a zbog vremena iftara obezbijeđena je i voda za njihove navijače, što je gest poštovanja i sportskog domaćinstva koji govori sam za sebe.

FK Sloga Meridian Doboj ostaje posvećena fer i korektnom odnosu prema svim klubovima, ali neće dozvoliti da se naš klub, naši članovi i naš grad neopravdano dovode u negativan kontekst.

Očekujemo da nadležni organi Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine sagledaju sve okolnosti, uključujući video dokaze, te donesu odluke na osnovu potpunih i objektivnih informacija.

FK Sloga Meridian Doboj će i u narednom periodu nastaviti da štiti dostojanstvo kluba, svojih članova i sportskih vrijednosti koje zastupamo", navedeno je u saopštenju.

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sloga Doboj FK Željezničar Kup BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC