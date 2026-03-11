FK Sloga: Mi smo napadnuti, a ne Željezničar! Evo dokaza (VIDEO)

Dan nakon prolaza u polufinale Kupa Bosne i Hercegovine povodom incidenata nakon meča na "Lukama", oglasila se i dobojska Sloga.

Izvor: Facebook/FK Sloga Meridian

Poslije saopštenja Željezničara i policije u Doboju, oglasila se i dobojska Sloga o nemilim scenama na stadionu poslije revanša četvrtfinala Kupa BiH, a saopštenje prenosimo u cijelosti.

"Fudbalski klub Sloga Meridian Doboj oglašava se povodom dešavanja prije, za vrijeme i nakon utakmice četvrtfinala Kup Bosne i Hercegovine odigrane u Doboju.

FK Sloga Meridian Doboj najoštrije odbacuje navode kojima se pokušava stvoriti pogrešna slika o dešavanjima nakon utakmice, te ističe da su tokom incidenta napadnuti članovi našeg kluba.

Naime, naš klupski fotograf Rade Šešlak je fizički napadnut i udaren od strane igrača Samir Radovac i Sulejman Krpić, u prilogu i video materijal kao jasan dokaz.U incidentu je učestvovao i predstavnik kluba Aleksandar Kosorić, koji je takođe bio dio sukoba nakon završetka utakmice.

FK Sloga Meridian Doboj smatra neprihvatljivim da se u javnosti iznose jednostrane optužbe, dok se istovremeno prešućuju činjenice i događaji koji su prethodili incidentu.

Kao domaćin, FK Sloga Meridian Doboj je učinio sve da utakmica protekne u fer i sportskom ambijentu. Gostujući klub i njegovi navijači dočekani su na najbolji mogući način. Navijačima FK Željezničar omogućen je besplatan ulaz na stadion, a zbog vremena iftara obezbijeđena je i voda za njihove navijače, što je gest poštovanja i sportskog domaćinstva koji govori sam za sebe.

FK Sloga Meridian Doboj ostaje posvećena fer i korektnom odnosu prema svim klubovima, ali neće dozvoliti da se naš klub, naši članovi i naš grad neopravdano dovode u negativan kontekst.

Očekujemo da nadležni organi Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine sagledaju sve okolnosti, uključujući video dokaze, te donesu odluke na osnovu potpunih i objektivnih informacija.

FK Sloga Meridian Doboj će i u narednom periodu nastaviti da štiti dostojanstvo kluba, svojih članova i sportskih vrijednosti koje zastupamo", navedeno je u saopštenju.

