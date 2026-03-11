Novak Đoković odbrusio novinaru: "Nije bitno šta ja mislim, to je činjenica"

Srpski as Novak Đoković često dobija "politička" pitanja na konferencijama za medije, ali ovog puta je izbjegao kontroverze.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković se trenutno distancirao od borbe za bolji status igrača na ATP turu, ali na konferencijama za medije često dobija "politička" pitanja. Tako je poslije plasmana u osminu finala Indijan Velsa upitan o ravnopravnosti ženskog i muškog tenisa. U prvi mah mu nije bilo jasno na šta novinar misli, ali je uspio da pronađe pravi odgovor.

Ženski tenis je među najpopularnijim sportovima i srpski as je srećan što je situacija takva. Nije želio da ulazi u dublju analizu i poredi muški i ženski tenis jer je znao da bi njegove riječi bile mogle biti protumačene na razne načine. Jasno je stavio do znanja da je situacija i više nego dobra za razliku od ostalih sportova kojima se bave dame.

Novinar: Htio sam da vas pitam gdje mislite da je tenis sada u smislu ravnopravnosti između muškaraca i žena i koliko se to promijenilo u 20 godina koliko ste uključeni u turneju?

Đoković: Muškarci i žene? Na koji način? Izvinite.

Novinar: U smislu rasporeda, novčanih nagrada.

Đoković: Želite da uporedim turneje? Ne razumijem tačno.

Novinar: Ne, ne. Mislim, da li mislite da je ravnopravnost postignuta? Da li mislite da je ženski tenis i dalje svjetski lider u poređenju sa drugim sportovima?

Đoković: Pa, nije to ono što mislim. To je činjenica. Ženski tenis je bio ubjedljivo najuspješniji, pretpostavljam, globalni ženski sport, a takođe i najplaćeniji, tako da je sjajno to vidjeti. Srećan sam zbog toga i ponosan sam na to. Mislim da je u jako dobroj poziciji.

Đoković napustio PTPA

Novak Đoković se nekoliko godina borio za bolji status igrača na ATP turu preko svoje organizacije PTPA, ali je u januaru ove godine odlučio da izađe iz cijele priče. Očigledno je da u ovoj fazi karijere sve manje energije troši na borbe van terena. Sve je obrazložio u pismu javnosti...

"Nakon pažljivog razmatranja, odlučio sam da se u potpunosti povučem iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača (PTPA). Ova odluka donijeta je usljed dugotrajnih zabrinutosti u vezi sa transparentnošću, upravljanjem i načinom na koji su moj glas i moj imidž predstavljani".

"Ponosan sam na viziju koju smo Vasek i ja dijelili kada smo osnivali PTPA, sa ciljem da igračima obezbijedimo snažniji, nezavisan glas, ali je postalo jasno da moje vrijednosti i pristup više nisu usklađeni sa trenutnim pravcem u kojem se organizacija kreće".

"Nastaviću da se fokusiram na tenis, svoju porodicu i doprinos sportu na načine koji odražavaju moje principe i integritet. Želim igračima i svima koji su uključeni mnogo uspjeha u daljem radu, ali za mene je ovo poglavlje sada zatvoreno", objavio je Novak Đoković.

