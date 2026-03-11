logo
Kameron Pejn zabilježio rekord NBA karijere nakon odlaska iz Partizana

Kameron Pejn zabilježio rekord NBA karijere nakon odlaska iz Partizana

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Američki bek Kameron Pejn odigrao je životnu partiju u NBA ligi, a donedavno je nosio dres beogradskog Partizana.

kameron pejn odigrao partiju karijere u nba Izvor: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Nekadašnji košarkaš Partizana Kameron Pejn odigrao je meč karijere u NBA ligi. U pobjedi Filadelfije protiv Memfisa (139:129) bio najefikasniji sa 32 poena, tri skoka i 10 asistencija. Za tri poena je imao perfektnih 8/8 i tako na pravi način iskoristio šansu koju mu je ukazao trener u odsustvu najvećih zvijezda tima.

Za dva poena je šutirao 1/2, sa linije penala je bio nepogrešiv 6/6, nije izgubio nijednu loptu, dok je ukrao čak tri. Sve to je uspio za nešto više od 30 minuta na terenu i ozbiljno se nametnuo kao ubitačno rješenje sa klupe. Ono što treba istaći je to da je Pejn postigao 13 poena u posljednjoj dionici i trasirao Filadelfiji put do pobjede.

Ispratio ga je Ubre sa 31 poenom i 12 skokova, Grajms je dodao 22, Edžkomb imao 21. Kod Memfisa je najbolji bio Džerom sa 26 poena i osam asistencija, Džekson je dodao 15, Rupert 14.

Pejn je očekivano bio presrećan nakon partije karijere, a Amerikanci su ga odmah po završetku utakmice upitali kako se osjeća. "Prešao si okean da bi bio ovdje sa nama, koliko ti znači što si postavio novi rekord karijere?".

"Ovo je nevjerovatno, hvala Bogu. Ovo je luda noć, ušao sam u igru i donio novu energiju, ovog puta se ispostivilo da je to moja životna partija. Neću se zaustaviti ovdje, stojim čvrsto na zemlji, nastavljam da radim dalje, nikada ne znate šta vas čeka u budućnosti, ali ja ću biti spreman", rekao je nasmijani Pejn.

Kako je otišao iz Partizana?

Američki bek je stigao u Humsku zajedno sa Đoanom Penjarojom, ali ubrzo je stigla pozivnica iz NBA. Ljetos nije mogao da pronađe angažman u najjačoj košarkaškoj ligi nakon perioda u Njujork Niksima, ali nije dugo čekao na povratak. Pejn je proveo u Beogradu dva i po mjeseca i to je bilo dovoljno da se o njemu ponovo priča u Americi.

Partizan je solidno zaradio od Kamerona koji je bio u kratkoj spasilačkoj misiji nakom odlaska Željka Obradovića. 

"Od obeštećenja za njega Partizan će inkasirati tačno 1.750.000 dolara. Kada se tome dodaju sredstva koja klub neće isplaćivati do kraja sezone po osnovu njegove zarade, ukupan pozitivan efekat na ovogodišnji budžet iznosi 2.500.000 dolara", otkrio je predsjednik Partizana Ostoja Mijailović nakon njegovog odlaska.

Kameron Pejn izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić

(MONDO)

Kameron Pejn NBA liga KK Partizan

