"Kad sam to čuo, odmah sam spakovao stvari": Kameron Pejn se oglasio o odlasku iz Partizana

Amerikanac Kameron Pejn izborio je novi ugovor u NBA ligi, a Partizan je naplatio obeštećenje.

Doskorašnji košarkaš Partizana Kameron Pejn već se priključio treninzima Filadelfije. Američki bek se poslije dva nepuna mjeseca vratio u NBA, što mu je i bio cilj. Nije mu trebalo dosta vremena da skrene pažnju na sebe, ali kaže da mu je sav fokus tokom boravka u Beogradu bio na Partizanu.

Ne krije da je primarni cilj bio povratak u najjaču košarkašku ligu gdje je nosio dresove Oklahome, Čikaga, Klivlenda, Finiksa, Milvokija, Njujorka...

"Htio sam da se vratim ovdje, ali moj fokus je bio tamo. Kada ti je fokus na pravom mjestu, stvari poput ovih se dešavaju. Samo sam bio fokusiran na ono što se dešava to što sam igrao tamo mi je dalo priliku da se vratim ovdje", rekao je Pejn u provom obraćanju medijima u Filadelfiji.

Pejn je imao problem sa povredom u Beogradu, nije mogao da pomogne saigračima, a u tom momentu je stigla neočekivana ponuda iz NBA.

"Veoma brzo se desilo sve. Prije četiri dana sam čuo prvi put da može da se desi. Bukvalno sam bio na utakmici, gledao sam meč i agent mi je rekao kako će se desiti sve veoma brzo. Rekao mi je da pakujem stvari", dodao je Pejn.

Partizan je potvrdio da će na račun obeštećenja da dobije 1,75 miliona dolara, što je potvrdio prvi čovjek kluba Ostoja Mijailović.

"Od obeštećenja za njega Partizan će inkasirati tačno 1.750.000 dolara. Kada se tome dodaju sredstva koja klub neće isplaćivati do kraja sezone po osnovu njegove zarade, ukupan pozitivan efekat na ovogodišnji budžet iznosi 2.500.000 dolara", rekao je Mijailović za "Sportal".

