Evo koliko novca će Partizan dobiti iz NBA za Pejna: Pravila su jasna, američki insajder otkrio iznos

Kameron Pejn otišao je u Filadelfiju u transferu o kojem se priča i u Americi. Uz Partizan, oglasili su se i tamošnji igrači i insajderi.

Partizan se definitivno rastao sa Kameronom Pejnom (31), jednim od najzvučnijih inostranih pojačanja u svojoj istoriji, koji je otišao u Filadelfiju Seventisikserse za 1,75 miliona dolara. Crno-bijeli su potvrdili tačan iznos obeštećenja i pohvalili se velikim poslom, koji će i donijeti novac u kasu i rasteretiti budžet za plate do kraja sezone.

Američki NBA insajder Mark Stejn oglasio se nekoliko puta u toku dana i potvrdio taj transfer, uz objašnjenje da prema NBA pravilima Filadelfija može da plati u kasu Partizana iznos do 875.000 dolara, dok će ostatak u ovom slučaju po svemu sudeći platiti igrač.

"Kameron Pejn potpisuje ugovor do kraja sezone sa 76-ersima, rekli su nam izvori iz lige. Iz Evrope stižu informacije da će NBA veteran obezbijediti raskid ugovora uz isplatu odštete ('buyout'). Zvanično Pejnovo priključenje sastavu sačekaće određeno vrijeme, jer je potrebno da Filadelfija dobije dozvolu FIBA ('Letter of Clearance' ili 'LOC'). Najviše što Siksersi mogu da učestvuju u plaćanju obeštećenja, prema izvorima iz lige, je 875.000 dolara", objavio je poznati novinar.

Partizan će sa tim novcem u kasi i bez Pejna ove nedjelje otputovati na Kup Radivoja Koraća, a poslije njega će dobiti veliko pojačanje na bekovskim pojačanjima, jer će se vratiti najbolji igrač ekipe, plejmejker Karlik Džouns. Pejn je uskočio i u njegovu ulogu u manje od dva mjeseca boravka među crno-bijelima i u Evroligi u 10 nastupa prosječno postizao 12,4 poena, pomogavši ekipi da se stabilizuje poslije turbulentnog perioda nakon odlaska Željka Obradovića.

Pejnu dobrodošlica iz Njujorka

Pejnu je dobrodošlicu javno poželio bek Njujork Niksa Džoš Hart (30), objavivši njegovo ime na društvenim mrežama. Zajedno su igrali u Njujork Niksima prošle sezone, koji su do danas bili posljednji Pejnov tim za koji je igrao u NBA. U toku ljeta pokušao je da se izbori za ugovor u Indijana Pejsersima, ali je nastupao samo na pripremama, pa dobio otkaz.

Cam Payne! — Josh Hart (@joshhart)February 16, 2026

Filadelfija je trenutno šestoplasirana na tabeli Istočne konferencije, sa skorom 30-24 i čeka je velika borba za direktan plasman u plej-of narednih mjeseci, sve do 18. aprila. Kako sada stvari stoje, ekipi će se pridružiti tokom serije od tri gostovanja od 22. do 25. februara, kada će Siksersi igrati protiv Nju Orleansa, Minesote i Indijane.