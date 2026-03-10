Pogledajte veliko slavlje Nenada Lalatovića i fudbalera Novog Pazara.

Nenad Lalatović preuzeo je Novi Pazar ovog proljeća zbog toga što se Vladimir Gaćinović povukao zbog zdravstvenih problema, a već od prve utakmice vidi se da je to bio "pravi spoj". Pazarci su dobili četiri od pet utakmica sa Lalatovićem na klupi, pošto ih je nadmudrila samo Crvena zvezda u Kupu Srbije (0:4), dok su sve mečeve u Superligi za sada dobili

Novi Pazar je pobijedio i na gostovanju Mladosti iz Lučana (2:0), za četvrtu u nizu u domaćem prvenstvu, a poslije duela uslijedilo je veliko slavlje u svlačionici. Pogledajte kako je to izgledalo kada je Nenad Lalatović ušao kod fudbalera:

Prvo su zajedno pjevali narodnjake, a onda je Lalatović iskoristio priliku da ponovi isto što je i u izjavi za TV Arena Sport imao da kaže posle utakmice: "Pazi, pazi Pazar gazi", na šta su naravno njegovi igrači sjajno reagovali i zajedno su skakali i slavili velika tri boda u Lučanima.

Vidi opis Šou-tajm Nenada Lalatovića: Uletio u svlačionicu, pa slavio uz ovu pjesmu s igračima

Novi Pazar je na četvrtom mjestu Superlige sa 45 bodova, sedam manje od trećeplasirane Vojvodine, a u narednom kolu dočekuje Čukarički koji je smijenio Milana Lešnjaka.