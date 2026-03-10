logo
Šou-tajm Nenada Lalatovića: Uletio u svlačionicu, pa slavio uz ovu pjesmu s igračima

Šou-tajm Nenada Lalatovića: Uletio u svlačionicu, pa slavio uz ovu pjesmu s igračima

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Pogledajte veliko slavlje Nenada Lalatovića i fudbalera Novog Pazara.

Nenad Lalatović slavio sa igračima uz pjesmu Pazi pazi pazar gazi

Nenad Lalatović preuzeo je Novi Pazar ovog proljeća zbog toga što se Vladimir Gaćinović povukao zbog zdravstvenih problema, a već od prve utakmice vidi se da je to bio "pravi spoj". Pazarci su dobili četiri od pet utakmica sa Lalatovićem na klupi, pošto ih je nadmudrila samo Crvena zvezda u Kupu Srbije (0:4), dok su sve mečeve u Superligi za sada dobili

Novi Pazar je pobijedio i na gostovanju Mladosti iz Lučana (2:0), za četvrtu u nizu u domaćem prvenstvu, a poslije duela uslijedilo je veliko slavlje u svlačionici. Pogledajte kako je to izgledalo kada je Nenad Lalatović ušao kod fudbalera:

Prvo su zajedno pjevali narodnjake, a onda je Lalatović iskoristio priliku da ponovi isto što je i u izjavi za TV Arena Sport imao da kaže posle utakmice: "Pazi, pazi Pazar gazi", na šta su naravno njegovi igrači sjajno reagovali i zajedno su skakali i slavili velika tri boda u Lučanima.

Novi Pazar je na četvrtom mjestu Superlige sa 45 bodova, sedam manje od trećeplasirane Vojvodine, a u narednom kolu dočekuje Čukarički koji je smijenio Milana Lešnjaka.

Pogledajte

00:13
Nenad Lalatović
Izvor: arena 3 premium
Izvor: arena 3 premium

Tagovi

Nenad Lalatović FK Novi Pazar

