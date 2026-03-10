Puzigaća poslije samo dva mjeseca napušta novosadski Kabel!

Član Prve lige Srbije odlučio se za promjenu trenera nakon samo jednog boda osvojenog u četiri proljećna kola.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Nakon što se rastao sa kragujevačkim Radničkim 1923, Bojan Puzigaća preuzeo je novosadski Kabel, ali se u prvoligašu iz Srbije zadržao samo dva mjeseca.

Poslije četiri utakmice na klupi Kabela, u kojima je njegova ekipa upisala tri poraza i remi, i to bez postignutog gola, Puzigaća je dobio otkaz.

Kabel je trenutno na 14 mjestu sa 25 osvojenih bodova i klub iz Novog Sada odlučio se za smjenu trenera i njegovog stručnog štaba, piše portal „Novosadski fudbal“.

Ekipa će do daljnjeg biti povjerena Nebojši Filipoviću, koji je u klubu od prošle zime, najprije je asistirao Dušanu Bajiću, a zatim i Puzigaći.