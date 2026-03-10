Usvojene ostavke, odblokiran rad UO Rukometnog saveza BiH!

Upravni odbor Rukometnog saveza BIH dobio tri nova člana.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Na vanrednoj Skupštini Rukometnog saveza BiH koja je sazvana na prijedlog 15 delegata iz FBiH, jednoglasno su usvojene ostavke trojice članova Upravnog odbora RS BiH Slobodana Zadre, Zorana Trlina (iz reda hrvatskog naroda) i Harisa Galijaševića (iz reda bošnjačkog naroda).

Umjesto njih izabrani su Mateo Rodin, Kornelija Leko i Faruk Halibegović, dok je sadašnji član UO Dario Pušić izabran za člana Predsjedništva.

"Sama današnja Skupština najbolji je pokazatelj da dolaze bolji dani za rukomet. Imenovanjem novih članova odblokiran je rad Upravnog odbora.što je i bio cilj sazivanja ove Skupštine. Moram reći da rad UO nije bio blokiran našom krivicom, već od strane predstavnika dva člana iz redova hrvatskog naroda. Istovremeno želio bih da se zahvalim Slobodanu Zadri i Zoranu Trlinu na predanom radu“, rekao je Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske koji je ujedno član Skupštine.

Na današnjem zasjedanju imenovano je radno tijelo u sastavu Andrej Obradović, Ante Rašić i Haris Fidahić koja će pripremiti izmjene i dopune Statuta RS BiH.