Borac m:tel razbio Vogošću na proslavi 76. rođendana banjalučkog kluba! Miloš Nježić brojao do 13!

U derbiju 18. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, Borac m:tel je u subotu deklasirao Vogošću na proslavi 76. rođendana kluba za drugo mjesto na tabeli.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Banjalučki Borac m:tel je ubjedljivom pobjedom nad dosad drugoplasiranom Vogošćom proslavio 76. rođendan banjalučkog kluba.

BORAC - VOGOŠĆA 35:29 (19:12)

Izabranici Mirka Mikića odlično su odigrali gotovo cijelu utakmicu i osim nekoliko "crnih" minuta sredinom drugog dijela kada je ekipa iz sarajevskog predgrađa smanjila na tri razlike, više nego zasluženo stigli do nove pobjede i druge pozicije na tabeli.

Najzaslužniji za nova dva boda bio je kapiten Banjalučana Miloš Nježić, koji je postigao 13 golova, Vlado Draganić je uknjižio pet pogodaka, Nikša Trivunović je upisao četiri, a Arsenije Bubić, Nikola Ivanović, Stanko Stanković i Vladimir Vranješ po jedan manje. Golman Nebojša Grahovac imao je devet odbrana, a veliki doprinos pobjedi dao je i David Momić sa pet uspješnih intervencija i tu u trenucima kad su gosti imali aktivan rezultat.

S druge strane, golman Vogošće Kenan Mutapčić upisao je 14 odbrana, a najbolji su bili Ajdin Smailbegović i Ervin Ombaša sa po šest i Elis Memić sa dva gola manje.

Crveno-plavi su bolje ušli u meč u dvorani "Borik" i poveli preko Adnana Herića, Vlade Draganića, koji je u uvodnim minutama bio strijelac dva gola, te Arsenija Bubića (4:1).

Razliku od dva-tri pogotka su održavali Banjalučani do sredine prvog dijela, odlično je branio Nebojša Grahovac, a s dva vezana gola Miloša Nježića i to sa igračem manje, prvi put su otišli na "plus četiri" (8:4) u 15. minutu.

Nakon minuta odmora, uslijedila su dva brza gola gostiju iz sarajevskog predgrađa, ali je uzvratio iskusni Vladimir Vranješ s dva vezana pogotka, a onda i Nikola Ivanović za vraćanje prednosti od četiri gola u 20. minutu - (12:8).

Ubacili su potom crveno-plavi u višu brzinu i napravili seriju od 6:0, pa je razlika na četiri minuta prije odlaska na odmor porasla na "plus devet" (18:9).

Prvi tajm-aut Mirko Mikić je pozvao tri minuta prije kraja poluvremena kako bi smirio igru, ali su rukometaši Vogošće do odmora uspjeli da smanje na "minus sedam" (19:12).

Početkom drugog dijela, kapiten Borca Miloš Nježić nastavio je da rešeta mrežu Mutapčića i gotovo sam je održao prednost od šest-sedam golova banjalučkog tima. Već je u 35. minutu utakmice stigao do brojke od 10 postignutih golova (23:16).

Međutim, nekoliko loših odluka u napadu Banjalučana, rezultiralo je smanjenjem razlike na samo četiri gola razlike (25:21) u 42. minutu, pa je morao da reaguje trener Mikić minutom odmora.

Šestim pogotkom Ajdina Smailbegovića, Vogošća je istopila prednost na samo minus tri i u potpunosti se rezultatski vratila u meč u Banjaluci, ali su potom Vlado Draganić, Stanko Stanković i kapiten Nježić vratili na pet razlike u korist domaće ekipe na 10 minuta prije kraja (29:23).

Potom je mladi golman David Momić odbranio sedmerac Smailbegoviću, a onda je Nježić u narednom napadu postigao svoj 13. pogodak, da bi trećim golom Vranješa u 55. minutu postalo jasno da Banjalučani idu ka novoj pobjedi i drugom mjestu na tabeli (32:26).

Inače, izabranici Mirka Mikića danas proslavljaju i 76. rođendan Rukometnog kluba Borac.

Kolektiv koji je danas nadaleko poznat kao "Velikan iz Gospodske" osnovan je 7. marta 1950. godine kao Rukometni klub Željezničar. Radilo se, naime, o prvom rukometnom klubu na prostoru Bosanske Krajine i jednom od prvih u Bosni i Hercegovini.

Kao utemeljivači kluba vječno će ostati upisani Hamdija Kadunić (prvi predsjednik), Vojislav Misaljević (potpredsjednik), Hamdija Ibrahimbegović (sekretar), Nasiha Kršlak (blagajnik), Draga Sačavski (referent za žensku selekciju), Limun Papić (referent za juniorsku selekciju), Rifet Hadžialić (ekonom), Mirko Antonić (referent za propagandu) te članovi Uprave Marija Crnić i Ljerka Tibold. Za trenera muške ekipe imenovan je Ante "Šjor" Friganović.

Jednu od najznačajnijih uloga u klupskoj istoriji igra 1952. godine. Kako bi imao što bolje uslove za rast i razvoj, RK Željezničar je pristupio Sportskom društvu Borac i preuzeo ime koje i dan-danas ponosno nosi.

Najznačajniji trofeji u istoriji kluba su titula prvaka Evrope iz 1976. godine i pehar namijenjen osvajaču evropskog IHF kupa iz 1991.

Pod komandom trenera Pere Janjića, evropsku titulu su osvojili Milorad Karalić, Zdravko Rađenović, Nedeljko Vujinović, Abas Arslanagić, Dobrivoje Selec, Momir Golić, Borislav Golić, Nebojša Popović, Miro Bjelić, Rade Unčanin, Slobodan Vukša i Zoran Ravlić.

Generacija iz 1991. godine koju je kao trener vodio Velimir Petković činili su Mehmedalija Mulabdić, Mustafa Torlo, Draško Prtina, Senjanin Maglajlija, Aleksandar Knežević, Davor Perić, Jani Čop, Samir Nezirević, Andrej Golić, Zlatan Arnautović, Dragan Marković i Goran Stupar.

TABELA: Izviđač 28, Borac m:tel 25, Vogošća 24, Sloga 22, Zrinjski 22, Konjuh 21, Maglaj 15, Goražde 14, Derventa 14, Gračanica 13, Krivaja 13, Bosna 11, Sloboda 8, Leotar 8.

