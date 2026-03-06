"Borik" opet nosi "crveno-plave": Osjetimo podršku, puni smo samopouzdanja i fino je igrati za Borac m:tel

Mirko Mikić izuzetno srećan što utakmice Borca m:tel prati sve više publike, a nada se da će tako biti i u derbiju sa Vogošćom (subota, 20.30).

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Izviđač je lider rukometne Premijer lige BiH, a želju da mu se približe imaju drugoplasirana Vogošća i trećeplasirani Borac m:tel. Upravo ovi rivali, koje na tabeli razdvaja samo bod, odmjeriće snage u dvorani "Borik" u subotu od 20.30, u derbiju 18. kola bh. lige.

I Banjalučani i Vogošćani su u poprilično dobroj formi, tako da treba očekivati pravi rukometni spektakl.

Trener Mirko Mikić na početku konferencije za medije osvrnuo se na rivala i prokomentarisao činjenicu da je Vogošća poprilično izmijenila tim između dvije polusezone.

"Otišli su im neki vrlo važni igrači, poprilično su promijenili sastav, oslabljeni su, a po meni su imali najširu klupu, najbolju rotaciju od svih ekipa. Međutim, i dalje igraju dobro. Mislim da su iznenadili kompletnu rukometnu javnost, igrali su dosta dobro sve utakmice u drugom dijelu sezone i imali su veoma dobre rezultate", nahvalio je Mikić sutrašnjeg protivnika, a zatim govorio o svom timu.

"Nema opuštanja. Priča je standardna, gdje god da se ide, idemo na pobjedu. I u Ljubuški smo išli puni samopouzdanja i mislili da ćemo vratiti bodove. Nažalost, nismo uspjeli. U Maglaj smo išli sigurni da ćemo pobjediti, a tako će biti i u ovoj utakmici. Zaista imamo samopouzdanja, optimistični smo, dobro treniramo i imamo dodatnu širinu. Sve izgleda mnogo bolje. Imamo dobar domaći teren, što nije bio slučaj u prethodne dvije-tri godine, kada nije bilo ljudi na tribinama. Sada zaista osjetimo podršku, fino je igrati za Borac, posebno u 'Boriku'", zadovoljan je Mikić podrškom koja dolazi sa tribina banjalučkog "Hrama sporta".

Iza Banjalučana su dva teška meča, oba u gostima, u kojima je ostvaren polovičan učinak (poraz od Izviđača 35:36 i pobjeda protiv Maglaja 34:26). Prostora za napredak, tvrdi trener "crveno-plavih", svakako ima.

"Imamo neke sitne ambicije da popravimo određene stvari koje se mogu popraviti. Više smo se ove sedmice posvetili sebi nego protivniku, za razliku od nekih prethodnih utakmica. Prošla sedmica bila je zaista naporna, dva putovanja, dva protivnika da se spreme. Sada smo se do srijede fokusirali na sebe, da popravimo neke stvari za koje smo procijenili da nam mogu biti od velikog značaja u nastavku sezone, pogotovo u napadu. Vidimo svoju šansu protiv svih protivnika. Više smo radili na donošenju nekih odluka, iz taktičkih varijanti, prepoznavanja nekih situacija i tu se nadam da bi moglo biti bolje u ovoj utakmici. Igraćemo odbranu, trčati, iskusna su ekipa, ali vidimo svoju šansu", rekao je Mikić, koji i dalje ne može da računa na Nikšu Petrovića, dok su svi ostali spremni.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Sergej Ševa vjeruje u "crveno-plave", te očekuje novi trijumf.

"Derbi je kola, za drugu poziciju na tabeli, ali se spremamo kao i za svaku utamicu. Ozbiljni smo, treniramo, dajemo sve od sebe. Neće biti opuštanja, toga nema nikad. Nikoga ne potjenjujemo, ali kao na svakoj utakmici idemo na pobjedu", kaže mladi rukometaš banjalučkog tima.

Na poziciji pivota Borac m:tel je ove sezone jači za iskusnog Vladimira Vranješa, od kojeg će mlađi prvotimci i te kako imati šta da nauče.

TABELA Izviđač 28, Vogošća 24, Borac m:tel 23, Sloga 22, Zrinjski 22, Konjuh 21, Maglaj 15, Goražde 14, Derventa 14, Gračanica 13, Krivaja 13, Bosna 11, Sloboda 8, Leotar 8.

"Naravno da učim, kako neću učiti. Takvo ime u svijetu rukometa, pogotovo što je iz Banjaluke, da dođe u klub u kojem je igrao prije, da se vrati kući... Za svakog mladog igrača to je san da može da uči od tako iskusnog igrača, koji je pr oživio mnogo u svijetu rukometa", dodao je Ševa.

U prvom dijelu sezone Vogošća je slavila minimalnu pobjedu (36:35), a prethodnih sezona mnogo više uspjeha imale su domaće ekipe. Izuzetak je pobjeda Borca prošle sezone, kada je kao gost slavio 34:29.