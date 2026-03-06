KK Partizan vratio igrača iz istorijske sezone: Aljoša Mitrović dobio važnu funkciju u klubu

Aljoša Mitrović na funkciji u Partizanu, dok Luka Vulikić dobija novu ulogu.

KK Partizan je objavio da je angažovao novog tim menadžera. Na ovoj funkciji će od sada biti Aljoša Mitrović. U pitanju je bivši košarkaš crno-belih koji je čak bio i dio generacije koja je osvojila triplu krunu i učestvovala na fajnal-foru u Parizu, tada kod trenera Duška Vujovoševića.

Takođe, ovo znači da će njegov prethodnik na ovoj funkciji Luka Vulikić promijeniti funkciju u okviru kluba i biće asistent sportskog direktora Žarka Paspalja.

"Moja očekivanja su da me čeka dosta toga novog, dosta toga sam upućen, ima blage treme, ali sam siguran da ću imati priliku da se upustim u koštac sa svim što me čeka", rekao je Aljoša Mitrović i dodao da mu je čast i obaveza što je došao u "najveći klub u Srbiji" i za njega je ovo "ostvarenje sna".

