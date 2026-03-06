logo
"Za jednog Srbina, ovo je za ponos": Svetislav Pešić blistao poslije pobjede nad Zvezdom

"Za jednog Srbina, ovo je za ponos": Svetislav Pešić blistao poslije pobjede nad Zvezdom

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Prve izjave trenera Svetislava Pešića i Saše Obradovića poslije sjajnog meča u "Beogradskoj areni".

Svetislav Pešić o utakmici Crvena zvezda Bajern Izvor: Arena Sport/Screenshot

Crvena zvezda izgubila je večeras od Bajerna 85:80 u "Beogradskoj areni" u okviru 30. kolu Evrolige, a trener gostujućeg tima Svetislav Pešić kaže da je odlučilo to što je njegova ekipa u trećoj dionici uspjela da se odupre.

"Rekao sam već pred treću četvrtinu, sve su važne, ali ta je najvažnija kad je ovako tijesno. Ta treća je bila odlučujuća. Nismo dobro počeli, znali smo da Zvezda može da igra agresivno u odbrani, ali bilo kako bilo - mi smo našli naš ritam i šta mogu da kažem - ponosan sam. Ovo je veliki tim, pobijedili smo tim koji ima veliki karakter, ovo nije samo jedna pobjeda, nego pobjeda koja može da nam bude posljednja šansa da se uključimo u borbu", rekao je Svetislav Pešić poslije meča.

Njega je inače u "Beogradskoj areni" publika dočekala aplauzima, na šta je bio posebno ponosan i ozario se kada ga je voditeljka TV Arena Sport Kristina Tomić upitala za taj detalj:

"Ponosan sam što su ljudi u Areni mene pozdravili iz srca, ovo je velika stvar za mene kao jednog Srbina, kao jednog srpskog trenera", rekao je Pešić koji je u dva navrata vodio Zvezdu u karijeri.

S druge strane Saša Obradović, čija ekipa je sebi ovim porazom zakomplikovala situaciju na tabeli, bio je vrlo kratak:

"Nismo dobro igrali, zaslužili su pobjedu, imali smo pritisak i to nas je ubilo. Promašili smo skoro sve šuteve, ovo moramo da ostavimo iza nas, bolno je...", poručio je Obradović.

Zvezda sada ima skor 17-13, a u narednom kolu, koje će igrati idućeg petka u "Beograskoj areni", dočekuje Fenerbahče.

00:31
Ovacije za Svetislava Pešića u Areni
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

