Crvena zvezda nije sjajno startovala protiv Bajerna, ali Džered Batler je vratio sve nade crveno-bijelima kad je na kraju prvog poluvremena pogodio sa pola terena i uz zvuk sirene. Domaćin je imao čak dvocifreni zaostatak, ali je Amerikanac uspio da nešto bezbolnije odvede tim na veliki odmor.
U napadu je bio Bajern i činilo se da će svih 24 sekunde iskoristiti, ali je Zvezda ipak imala nešto manje od pet sekundi da smanji zaostatak. Ekipa Saše Obradovića već je bila u seriji - poslije poena Semija Odželeja sa linije penala i potom poena Monekea, crveno-bijeli su stigli na "minus" 10 (50:40), a onda je na scenu stupio Batler.
Trojka za pamćenje: Pogledajte Batlerov čudesni pogodak sa pola terena!
Kao i inače, Batler je iz nemoguće situacije uspio da pogodi. Doduše, ovakav potez nismo imali priliku da do sada vidimo u njegovoj režiji. Gifaj iz Bajerna se našao ispred igrača Zvezde, podigao je ruku, ali nije bilo dovoljno... Lopta je na opšte oduševljenje navijača u Beogradskoj areni ušla u obruč, a crveno-bijeli na poluvreme otišli pri minusu od sedam poena (43:50).
