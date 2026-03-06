Košarkaš Crvene zvezde Džered Batler pogodio je trojku sa pola terena i uz zvuk sirene.

Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda nije sjajno startovala protiv Bajerna, ali Džered Batler je vratio sve nade crveno-bijelima kad je na kraju prvog poluvremena pogodio sa pola terena i uz zvuk sirene. Domaćin je imao čak dvocifreni zaostatak, ali je Amerikanac uspio da nešto bezbolnije odvede tim na veliki odmor.

U napadu je bio Bajern i činilo se da će svih 24 sekunde iskoristiti, ali je Zvezda ipak imala nešto manje od pet sekundi da smanji zaostatak. Ekipa Saše Obradovića već je bila u seriji - poslije poena Semija Odželeja sa linije penala i potom poena Monekea, crveno-bijeli su stigli na "minus" 10 (50:40), a onda je na scenu stupio Batler.

Vidi opis Trojka za pamćenje: Pogledajte Batlerov čudesni pogodak sa pola terena! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Kao i inače, Batler je iz nemoguće situacije uspio da pogodi. Doduše, ovakav potez nismo imali priliku da do sada vidimo u njegovoj režiji. Gifaj iz Bajerna se našao ispred igrača Zvezde, podigao je ruku, ali nije bilo dovoljno... Lopta je na opšte oduševljenje navijača u Beogradskoj areni ušla u obruč, a crveno-bijeli na poluvreme otišli pri minusu od sedam poena (43:50).

Pogledajte 00:24 Džared Batler dao koš s pola terena Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!