logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trojka za pamćenje: Pogledajte Batlerov čudesni pogodak sa pola terena!

Trojka za pamćenje: Pogledajte Batlerov čudesni pogodak sa pola terena!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Crvene zvezde Džered Batler pogodio je trojku sa pola terena i uz zvuk sirene.

Crvena zvezda Bajern trojka Batlera sa pola terena Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda nije sjajno startovala protiv Bajerna, ali Džered Batler je vratio sve nade crveno-bijelima kad je na kraju prvog poluvremena pogodio sa pola terena i uz zvuk sirene. Domaćin je imao čak dvocifreni zaostatak, ali je Amerikanac uspio da nešto bezbolnije odvede tim na veliki odmor.

U napadu je bio Bajern i činilo se da će svih 24 sekunde iskoristiti, ali je Zvezda ipak imala nešto manje od pet sekundi da smanji zaostatak. Ekipa Saše Obradovića već je bila u seriji - poslije poena Semija Odželeja sa linije penala i potom poena Monekea, crveno-bijeli su stigli na "minus" 10 (50:40), a onda je na scenu stupio Batler.

Kao i inače, Batler je iz nemoguće situacije uspio da pogodi. Doduše, ovakav potez nismo imali priliku da do sada vidimo u njegovoj režiji. Gifaj iz Bajerna se našao ispred igrača Zvezde, podigao je ruku, ali nije bilo dovoljno... Lopta je na opšte oduševljenje navijača u Beogradskoj areni ušla u obruč, a crveno-bijeli na poluvreme otišli pri minusu od sedam poena (43:50).

Pogledajte

00:24
Džared Batler dao koš s pola terena
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Evroliga KK Bajern Džered Batler

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC