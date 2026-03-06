Svetislav Pešić dočekan aplauzima i ovacijama u "Beogradskoj areni".
Svetislav Pešić dočekan je ovacijama i aplauzima po povratku pred navijače Crvene zvezde koji i te kako pamte kakav trag je ostavio na Malom Kalemegdanu.
Pešić, koga je Saša Obradović nazvao "najvećim srpskim trenerom" svih vremena, preuzeo je nedavno Bajern i plan je da ovom klubu pomogne do kraja sezone, a njegovo iskustvo posebno cijene baš u Minhenu i Beogradu - gdje je dva puta vodio Crvenu zvezdu. Pogledajte kako je izgledao doček:
Pogledajte ovacije za Svetislava Pešića: Ovako su ga dočekali navijači Zvezde
Pogledajte i snimak dočeka Svetislava Pešića pred beogradskom publikom:
Podsjetimo, Svetislav Pešić je vodio Crvenu zvezdu u sezoni 200/09, a potom i 2011/12, dok je radio u Barseloni, Valensiji, Virtusu, Sarajevu, Kelnu, Albi, reprezentacijama Jugoslavije, Srbije, Njemačke...
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!