Đurović poslije poraza Zvezde od Bajerna: "Od 5. i 6. mjesta nema ništa"

Košarkaški trener Vlade Đurović istakao je da su dvojica igrača Zvezde posebni krivci za poraz crveno-bijelih.

Izvor: Arena 1 premium/Printscreen

Crvena zvezda je izgubila od Bajerna u 30. kolu Evrolige (80:85). Crveno-beli sada će imati velike muke na tabeli elitnog takmičenja i to je, kao najveći problem, podvukao košarkaški trener Vlade Đurović. Zvezda nije igrala sjajno, ali je uspjela da se vrati u meč zahvaljujući karakteru koji krasi tim. Ipak, pred timom Crvene zvezde je vrlo zahtevan period.

Đurović je istakao dvojicu igrača koji su posebno doprinijeli lošem učinku Zvezde - Džereda Batlera i Džordana Nvoru od kojih se najviše očekivalo.

"Ako izgubimo to je pet koraka unazad, to smo napravili. Igraš utakmicu gdje imaš dobar skok, malo grešaka, gdje je zalaganje dobro., sudije su dobre i izgubimo zbog šuta - u prvom poluvremenu je bilo dva od 13 za dva poena, tragedija... Tu se odmah gleda ka Džordanu Nvori i ka Džeredu Batleru. Jedini igrač koji je ličio na igrača bio je Kodi Miler-Mekintajer koji skoro sam da je igrao, bio je tu i Moneke sa pogrešnim odlukama i rješenjima koja mi se nisu dopala. Svi ostali su bili ispod svog nivoa, naročito Nvora i Batler", rekao je Vlade Đurović u studiju Arene sport.

"Igrači su dali sve od sebe, ali ne možemo da kažemo da su Dobrić, Odželej i Kalinić uradili nešto posebno. Sva tri centra ispod svog nivoa, Jago je igrao nešto kratko, bolje da nije igrao. Mnogo malo razigranih igrača. Ja koji stalno kritikujem Mekintajera moram da kažem da njega nije bilo Bajern bi u prvom poluvremenu vodio "plus" 20."

Zvezda je uspjela da se vrati u drugom poluvremenu, smanjila je zaostatak, potom izjednačila i preokrenula, ali vrlo kratkotrajno.

"Zvezdin način igre uz pomoć publike, ubacili su i četiri trojke. Međutim i kad smo poveli igralo se isto kao i da ne vodimo. trebalo je smiriti igru, trebalo je drugačije. Na kraju je ispalo da pauza nije bila dobra, to je sasvim sigurno. To je Mekintajer rekao odmah poslije meča sa Efesom i stvarno je tako. Zvezda kad je pod pritiskom, a ima i dosta igrača, oni su izlazili iz toga nepovrijeđeni. Svi igrači znaju..."

Na kraju, jasno je da je pred Zvezdom težak zadatak kad je u pitanju što bolji plasman na tabeli.

"Od petog i šestog mesta nema ništa, da je ovo dobijeno to bi bila velika šansa. Sad - teško. Biće vrlo teško izbjeći napad Dubaija koji ima utakmicu manje, pa onda Makabija... Tu su i teška gostovanja - Fenerbahče, Panatinaikos, Barselona, Real. Ti mečevi život znače tim ekipama, ali Zvezda je nepredvidiva, zna da iznenadi. Test će biti meč protiv Fenera koji je dva puta jači od Bajerna. Vidjećemo šta će biti, to što smo ih dobili u Istanbulu ne znači ništa", zaključio je Đurović.

