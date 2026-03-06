“Mi smo jedno - to je naša snaga” Borac iz Banjaluke čestitao 112. rođendan Vojvodini

Fudbalski klub Vojvodina iz Novog Sada danas proslavlja 112. Godina postojanja, a tim povodom čestitku je uputio i banjalučki Borac, bratski klub Novosađana.

Izvor: Promo/FK Borac

Čestitku banjalučkog kluba prenosimo u cijelosti.

“Danas ti je 112. rođendan, danas sijaš jače nego ikad, a pjesma sa Petrovaradina, tebi u čast, čuje se sve do Kastela.

Danas slavimo sve tvoje pobjede, tvoj ponos i zlatnu, nadaleko čuvenu, istoriju kojom se dičiš.

Danas slavimo i dane koji ti dolaze, sa željom, Vošo naša, da ti donesu brojne uspjehe.

Vojvodino naša, neka ti je srećan rođendan i znaj da smo uvijek uz tebe.

MI SMO JEDNO-TO JE NAŠA SNAGA”, navedeno je u saopštenju Banjalučana.

Podsjetimo, Jedan od najstarijih klubova u Superligi Srbije slavi rođendan!

Na današnji dan (6. mart) prije tačno 112 godine osnovana je novosadska Vojvodina. Zaslugom novosadskih studenata u proljeće pred Prvi svjetski rat osnovan je prvi srpski fudbalski klub u Novom Sadu i jedan je od najuspješnijih srpskih timova svih vremena.

Fudbaleri Vojvodine su u 112 godine dugoj istoriji osvojili i dvije titule prvaka. Prvi put su šampioni bili 1965. godine, a potom i u sezoni 1988/89. Stadion "Karađorđe", na kojem Voša i danas igra, izgrađen je 1924. godine i njemu su slavljeni najveći klupski uspjesi, osim prvaka države, osvajanje Srednjoevropskog kupa 1977. godine.

(MONDO)