UŽIVO: Borac vodi protiv Sarajeva, prekid zbog bakljade!

Borac i Sarajevo igraju u Banjaluci derbi 23. kola Premijer lige BIH.
Derbi 23. kola Premijer lige BIH igra se od 18.30 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci gdje će Borac dočekati Sarajevo.
Banjalučani žele novim trijumfom da zadrže prednost pred drugoplasiranim Sarajevom, ali i da se revanširaju Sarajlijama za minimalan poraz na Koševu.
S druge strane ekipi Sarajeva potrebna je pobjed u njihovoj borbi za evropska takmičenja, a nadaju se da mogu ponoviti uspjeh iz prošle sezone kada su u Kupu Bih slavili na Gradskom stadionu 2:0.
Bordo ekipa pred ovaj derbi doživjela je poraz od Veleža u četvrtfinalu Kupa BIH, ali su u Banjaluku stigli sa serijom od pet vezanih pobjeda u prvenstvu, odnosno sedam mečeva bez poraza.
Borac je nakon remija sa Veležom na otvaranju proljećnog dijela upisao dvije prvenstvene pobjede, protiv Zrinjskog u Banjaluci i protiv Sloge u Doboju.
Derbi Borca i Sarajeva pratite uživo u tekstualnom prenosu na MONDU.
75' Izmjena u Borcu
Deket je zamijenio Hrelju.
68' Borac imao "četiri na dva"
Obećavajuća je to kontra bila, borac je imao "četiri na dva", ali Hiroš je dao loptu previše udesno i propala je odlična prilika da se možda i riješi pitanje pobjednika na ovom derbiju.
Meč je prekinut
Sada je u pitanju bakljada domaćih navijača. Od dima se slabo vidi na terenu i sudija Kukić je prekinuo utakmicu.Izvor: Mondo/Slaven Petković
Žuti karton za Marudžu
57' Izmjene u Sarajevu
Ignatkov i Beganović su izašli, Menalo i Elezi su u igri
56' Umalo izjednačenje
Pobjegao je Žoao karlos Saničaninu, ali je štoper Borca zajedno sa golmanom Jurkasom nekako uspio da zatvori i izblokira pokušaj Brazilca. Bila je to odlična prilika za izjednačenje.
Zakuvalo se na terenu
Sada dosta čarki na terenu. Hrelja je dobio žuti karton.Izvor: Mondo/Slaven Petković
53' Prilika za Sarajevo
U šansi se našao Hujber, ali na kraju je izblokiran i to tako da se od njega lopta odbila i završila u gol-autu.
GOOOOL! Borac - Sarajevo 1:0!
Borac vodi od 47. minuta. Perić koji je maločas ušao u igru se izborio za loptu i probio po lijevoj strani, a onda ubacio u sredinu za Hrelju koji pogađa za vođstvo Borca!Izvor: Mondo/Slaven Petković
Izmjena i kod Sarajeva
Krdžalić je zamijenio Cimirota kod Sarajeva.
46' Borac bez najboljeg strijelca
Juričić je ostao u svlačionici, a umjesto njega u igri je Perić. Nije poznato da li se radi o nekoj povredi najboljeg strijelca Borca ili je riječ o taktičkoj izmjeni Marinovića.
Kraj prvog poluvremena - 0:0
Nismo mnogo toga vidjeli u prvih 45 minuta derbija na Gradskom stadionu u Banjaluci. Sarajevo je imalo nešto više loptu u posjedu, ali nije imalo neke izglednije prilike. Borac je pogodio prečku u četvrtom minutu i to je bilo sve od crveno-plavih, uz par udaraca pored gola.
44' Golmani bez posla
Golmani bez posla na ovom derbiju, a tako je bilo i nakon pokušaja Erere u finišu prvog poluvremena.
33' Erera!
Pokušao je Erera iz slobodnog udarca sa nekih 25 metara, ali odlazi to preko gola
23' Opasno pred golom Borca
Bila je to akcija u kojoj je glavnu riječ vodio ljajić, na kraju je Kuprešak šutirao, međutim, daleko je to otišlo od gola i nije bilo potrebe da Jurkas interveniše
Utakmica je nastavljena
Duel Borca i Sarajeva je nastavljen, sada se sa tribina ori "KOSOVO SRBIJA".
Meč je prekinut
Sudija Armin kukić iz Bugojna prekinuo je meč zbog skandiranja domaćih navijača "Ratko Mladić, Ratko Mladić"
15 Sarajevo preuzelo inicijativu
U posljednjih par minuta Sarajevo ima inicijativu. Sada je nakon izgubljene lopte Borca centrirao Kuprešak u šesnaesterac domaćih, ali Jurkas to hvata
9' Korner za Sarajevo
Bralić je šutirao glavom poslije ubacivanja Ljajića iz ugla, ali odlazi lopta preko gola.
4' Udarac Hiroša
Pokušao je Hiroš poslije kornera i odbijene lopte, ali nije najbolje zahvatio loptu i ona odlazi pored gola
2' PREČKA!
Hrelja je šutirao glavom poslije ubacivanja iz slobodnog udarca, zatresla se prečka poslije tek nešto više od 60 sekundi igre.
Počeo je derbi u Banjaluci
Igrači su na zagrijavanju
UŽIVO: Borac vodi protiv Sarajeva, prekid zbog bakljade!
Igra Ljajić, debituje Žoao Karlos!
Dilema oko nastupa Adema Ljajića je riješena, on počinje meč.
SARAJEVO: Banić, Marudža, Beganović, Hujber, Bralić, Ristovski, Ignatkov, Cimirot, Kuprešak, Ljajić, Žoao Karlos
Saničanin umjesto Karoline
Poznat je i sastav Borca. u startnih 11 nema Juriha Karoline, umjesto njega mjesto u zadnjoj liniji zauzeo je Siniša Saničanin.
BORAC: Jurkas, Jakšić, Paskval, Saničanin, Erera, Hrahovac, Hiroš, Savić, Jojić, Hrelja, Juričić
Šta je rekao Cvitanović?
"Idemo napraviti sve da se vratimo uspješno i da ovu utakmicu odradimo na najbolji mogući način", istakao je trener Sarajeva Mario Cvitanović pred dolazak u Banjaluku.
Šta je rekao Marinović?
"Potrebna nam je od početka kontrola igre, dobra energija, disciplina i agresivnost u duelima. Moramo biti disciplinovani u svim linijama tima. Mislim da je to ključ utakmice", istakao je šef struke crveno-plavih Vinko Marinović pred duel sa Sarajevom.
