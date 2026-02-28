UŽIVO: Borac vodi protiv Sarajeva, prekid zbog bakljade!

Borac i Sarajevo igraju u Banjaluci derbi 23. kola Premijer lige BIH.

Derbi 23. kola Premijer lige BIH igra se od 18.30 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci gdje će Borac dočekati Sarajevo.

Banjalučani žele novim trijumfom da zadrže prednost pred drugoplasiranim Sarajevom, ali i da se revanširaju Sarajlijama za minimalan poraz na Koševu.

S druge strane ekipi Sarajeva potrebna je pobjed u njihovoj borbi za evropska takmičenja, a nadaju se da mogu ponoviti uspjeh iz prošle sezone kada su u Kupu Bih slavili na Gradskom stadionu 2:0.

Bordo ekipa pred ovaj derbi doživjela je poraz od Veleža u četvrtfinalu Kupa BIH, ali su u Banjaluku stigli sa serijom od pet vezanih pobjeda u prvenstvu, odnosno sedam mečeva bez poraza.

Borac je nakon remija sa Veležom na otvaranju proljećnog dijela upisao dvije prvenstvene pobjede, protiv Zrinjskog u Banjaluci i protiv Sloge u Doboju.

