UŽIVO: Borac vodi protiv Sarajeva, prekid zbog bakljade!

Borac i Sarajevo igraju u Banjaluci derbi 23. kola Premijer lige BIH.

Derbi 23. kola Premijer lige BIH igra se od 18.30 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci gdje će Borac dočekati Sarajevo.

Banjalučani žele novim trijumfom da zadrže prednost pred drugoplasiranim Sarajevom, ali i da se revanširaju Sarajlijama za minimalan poraz na Koševu.

S druge strane ekipi Sarajeva potrebna je pobjed u njihovoj borbi za evropska takmičenja, a nadaju se da mogu ponoviti uspjeh iz prošle sezone kada su u Kupu Bih slavili na Gradskom stadionu 2:0.

Bordo ekipa pred ovaj derbi doživjela je poraz od Veleža u četvrtfinalu Kupa BIH, ali su u Banjaluku stigli sa serijom od pet vezanih pobjeda u prvenstvu, odnosno sedam mečeva bez poraza.

Borac je nakon remija sa Veležom na otvaranju proljećnog dijela upisao dvije prvenstvene pobjede, protiv Zrinjskog u Banjaluci i protiv Sloge u Doboju.

Derbi Borca i Sarajeva pratite uživo u tekstualnom prenosu na MONDU.

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
20:05

75' Izmjena u Borcu

Deket je zamijenio Hrelju.

19:59

68' Borac imao "četiri na dva"

Obećavajuća je to kontra bila, borac je imao "četiri na dva", ali Hiroš je dao loptu previše udesno i propala je odlična prilika da se možda i riješi pitanje pobjednika na ovom derbiju.

19:54

Meč je prekinut

Sada je u pitanju bakljada domaćih navijača. Od dima se slabo vidi na terenu i sudija Kukić je prekinuo utakmicu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

19:53

Žuti karton za Marudžu

19:48

57' Izmjene u Sarajevu

Ignatkov i Beganović su izašli, Menalo i Elezi su u igri

19:47

56' Umalo izjednačenje

Pobjegao je Žoao karlos Saničaninu, ali je štoper Borca zajedno sa golmanom Jurkasom nekako uspio da zatvori i izblokira pokušaj Brazilca. Bila je to odlična prilika za izjednačenje.

19:47

Zakuvalo se na terenu

Sada dosta čarki na terenu. Hrelja je dobio žuti karton.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

19:44

53' Prilika za Sarajevo

U šansi se našao Hujber, ali na kraju je izblokiran i to tako da se od njega lopta odbila i završila u gol-autu.

19:39

GOOOOL! Borac - Sarajevo 1:0!

Borac vodi od 47. minuta. Perić koji je maločas ušao u igru se izborio za loptu i probio po lijevoj strani, a onda ubacio u sredinu za Hrelju koji pogađa za vođstvo Borca!

Izvor: Mondo/Slaven Petković

19:37

Izmjena i kod Sarajeva

Krdžalić je zamijenio Cimirota kod Sarajeva.

19:37

46' Borac bez najboljeg strijelca

Juričić je ostao u svlačionici, a umjesto njega u igri je Perić. Nije poznato da li se radi o nekoj povredi najboljeg strijelca Borca ili je riječ o taktičkoj izmjeni Marinovića.

19:19

Kraj prvog poluvremena - 0:0

Nismo mnogo toga vidjeli u prvih 45 minuta derbija na Gradskom stadionu u Banjaluci. Sarajevo je imalo nešto više loptu u posjedu, ali nije imalo neke izglednije prilike. Borac je pogodio prečku u četvrtom minutu i to je bilo sve od crveno-plavih, uz par udaraca pored gola.

19:15

44' Golmani bez posla

Golmani bez posla na ovom derbiju, a tako je bilo i nakon pokušaja Erere u finišu prvog poluvremena.

19:04

33' Erera!

Pokušao je Erera iz slobodnog udarca sa nekih 25 metara, ali odlazi to preko gola

18:55

23' Opasno pred golom Borca

Bila je to akcija u kojoj je glavnu riječ vodio ljajić, na kraju je Kuprešak šutirao, međutim, daleko je to otišlo od gola i nije bilo potrebe da Jurkas interveniše

18:50

Utakmica je nastavljena

Duel Borca i Sarajeva je nastavljen, sada se sa tribina ori "KOSOVO SRBIJA".

18:49

Meč je prekinut

Sudija Armin kukić iz Bugojna prekinuo je meč zbog skandiranja domaćih navijača "Ratko Mladić, Ratko Mladić"

18:46

15 Sarajevo preuzelo inicijativu

U posljednjih par minuta Sarajevo ima inicijativu. Sada je nakon izgubljene lopte Borca centrirao Kuprešak u šesnaesterac domaćih, ali Jurkas to hvata

18:41

9' Korner za Sarajevo

Bralić je šutirao glavom poslije ubacivanja Ljajića iz ugla, ali odlazi lopta preko gola.

18:35

4' Udarac Hiroša

Pokušao je Hiroš poslije kornera i odbijene lopte, ali nije najbolje zahvatio loptu i ona odlazi pored gola

18:33

2' PREČKA!

Hrelja je šutirao glavom poslije ubacivanja iz slobodnog udarca, zatresla se prečka poslije tek nešto više od 60 sekundi igre.

18:31

Počeo je derbi u Banjaluci

17:49

Igrači su na zagrijavanju

17:44

Igra Ljajić, debituje Žoao Karlos!

Dilema oko nastupa Adema Ljajića je riješena, on počinje meč.

SARAJEVO: Banić, Marudža, Beganović, Hujber, Bralić, Ristovski, Ignatkov, Cimirot, Kuprešak, Ljajić, Žoao Karlos

17:41

Saničanin umjesto Karoline

Poznat je i sastav Borca. u startnih 11 nema Juriha Karoline, umjesto njega mjesto u zadnjoj liniji zauzeo je Siniša Saničanin.

BORAC: Jurkas, Jakšić, Paskval, Saničanin, Erera, Hrahovac, Hiroš, Savić, Jojić, Hrelja, Juričić

17:33

Šta je rekao Cvitanović?

"Idemo napraviti sve da se vratimo uspješno i da ovu utakmicu odradimo na najbolji mogući način", istakao je trener Sarajeva Mario Cvitanović pred dolazak u Banjaluku.

17:31

Šta je rekao Marinović?

"Potrebna nam je od početka kontrola igre, dobra energija, disciplina i agresivnost u duelima. Moramo biti disciplinovani u svim linijama tima. Mislim da je to ključ utakmice", istakao je šef struke crveno-plavih Vinko Marinović pred duel sa Sarajevom.

