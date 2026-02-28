Zvezda potvrdila odlazak centra: "Ide u Tursku da skuplja minute"

Crvena zvezda je potvrdila da je Uroš Plavšić napustio klub i da će sezonu završiti na pozajmici u Turskoj
Uroš Plavšić i definitivno napušta Crvenu zvezdu, bar do kraja tekuće sezone. Klub je potvrdio da će snažni centar da ode na pozajmicu u drugoligaški turski klub i da će tamo da bude narednih nekoliko mjeseci.
"Uroš Plavšić će do kraja sezone igrati kao pozajmljeni igrač u redovima turskog ligaša Bordoa. U novom klubu će sakupljati neophodne minute do kraja ove takmičarske sezone. Zahvaljujemo mu se na ogromnom doprinosu u osvajanju Kupa, prvog trofeja u sezoni. Želimo mu puno uspjeha i zdravlja", navodi se u saopštenju.
Jasno je bilo da Plavšić neće imati minute u Zvezdi u nastavku sezone. Na centarskoj poziciji Saša Obradović ima Džoela Bolomboja, Ebuku Izundua, Donatasa Motiejunasa, dok se čeka povratak Hasijela Rivera od povrede.