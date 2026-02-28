logo
Remi Laktaša u Vojkovićima, Famosu poništen gol (VIDEO)

Remi Laktaša u Vojkovićima, Famosu poništen gol (VIDEO)

Počeo je proljećni dio Prve lige Republike Srpske u kojoj je lider šampionata Laktaši osvojio bod na gostovanju Famosu.

Famos Laktaši Prva liga RS Izvor: FK Laktaši

Nastavljena je Prva liga Republike Srpske, a tim Slobodana Stačevića, koji je prvoplasirani na tabeli, remizirao je bez golova na gostovanju u Vojkovićima.

FAMOS - LAKTAŠI 0:0

Bila je to dosta tvrda utakmica u kojoj su domaći fudbaleri uspjeli da pogode mrežu gostiju, ali je gol poništen.

Luka Asentić je pogodio mrežu golmana Pavla Glišića, ali je sudija Stefan Maletić poništio pogodak zbog navodnog igranja rukom.

Uslijedili su protesti domaćih fudbalera, ali uzalud, arbitar nije promijenio svoju odluku.

Bio je to treći remi ekipe iz Laktaša koja je sada povećala razliku na tri boda u odnosu na drugoplasirani BSK iz Banjaluke, koji je slobodan u ovom 17. kolu.

REZULTATI

Zvijezda 09 - Sutjeska 0:1
Famos - Laktaši 0:0
Leotar - Romanija 1:1
Vlasenica - Drina 0:0
Velež Nevesinje - Kozara (odgođeno)



(MONDO)

