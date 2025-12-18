Osam decenija Kozare: Klub iz Gradiške svečano obilježio 80. rođendan

Osam decenija nije samo broj. To je 80 godina borbe, ponosa, emocija, pobjeda i poraza koji su zajedno ispisivali istoriju gradiškog kluba.

Izvor: Promo/FK Kozara

FK Kozara iz Gradiške je svečanom proslavom u srijedu uveče obilježio 80 godina postojanja i podijelio nagrade i priznanja najzaslužnijim članovima, igračima, trenerima, funkcionerima, ekipama i radnicima.

Od dana kada je osnovan, vođen ljubavlju prema fudbalu i zajedništvu, pa sve do danas, klub je bio mnogo više od igre - bio je simbol grada, mjesta okupljanja i izvor ponosa generacija.

"Izuzetno sam srećan jer sam bio prisutan na jednoj ovakvoj manifestaciji. Posebna je čast vidjeti sve laureate - fudbalere koji su nosili dres kluba i na najljepši način promovisali kako klub, tako i grad. Kozara poslije ovog jubileja zaslužuje da se nađe u Premijer ligi BiH. Proporcionalno gledano klub ima najveći broj mladih fudbalera", rekao je Rodoljub Petković, savjetnik predsjednika Fudbalskog Saveza Republike Srpske.

Član uprave gradiškog kluba Radoslav Kačavenda zahvalio je svima koji su došli da uveličaju proslavu povodom 80. rođendana.

"Hvala svima koji su došli da uveličaju naš jubilej 80 godina postojanja i rada kluba. U sali doma kulture se tražilo mjesto više. Emocije su proradila ali mi koji smo danas u klupskoj upravi imamo obavezu da se prisjećamo ljudi koji su stvorili klub ali i sve buduće generacije koje dolaze da na najljepši način promovišu Kozaru".

Takođe, na večeri Kozare je promovisana i monografija "80 godina FK Kozara" autora Slobodana Borjanovića.

"Fudbalski klub Kozara je moj život, nešto što pratim približno 50 godina. Presrećan sam što sam doživio jedno ovakvo veče. Nije moja prva knjiga o Kozari ali nije bilo emotivnije. Zaista mi je drago da smo zajedno obilježili ovaj značajan jubilej- 80 godina klupske istorije".

Dario Glišić, trener u omladinskoj školi napomenuo je da je bio dio prve generacije koja je osvojila titulu šampiona BiH.

"Prije približno 18 godina kada smo svi bili golobradi momci i ako su tada uslovi bili mnogo teži nego danas, ali uz mnogo truda, rada, napora i odricanja ostvarili smo istorijski uspjeh za naš klub uz tadašnje trenere Đorđa Grujičića i Stojana Timarca. Osamdeset godina tradicije, rada, odricanja svih onih koji su ostavili trag u klupskoj istoriji".

FK KOZARA GRADIŠKA (1945. – 2025.)

DOBITNICI PRIZNANJA

Enver Ćatić, Emir Hadžić Hondo, Stojan Timarac, Tihomir Čolić, Srećko Gajić, Nijaz Smajlović, Anđelko Laketić, Jasmin Čatak, Damir Raos, Borče Sredojević, Vinko Marinović, Dalibor Kozić, Srboljub Jandrić, Drago Vujanović, Ognjen Desančić, Blagoja Tomić, Đorđe Đoko Starčević, Branislav Janković, Ševal Mešić Meša i Rada Pavlović.

Priznanja su dobili i osvajači prvog Kupa RS: Dragan Skakić, Sveto Veljkić, Dragan Čugalj, Veljko Kosović, Saša Raca, Ilija Rajaković, Vedran Čolić, Bojan Dumonjić, Siniša Đurić, Zoran Blagojević, Ljubodrag Kukavica, Srđan Čolić, Saša Vranić, Dejan Ljubojević, Momčilo Dukić, Miodrag Latinović, Edvin Kolarić, Dragan Tendžerić, Dalibor Kalajdžić, Dejan Plotan (posthumno) i trener Borče Sredojević.

Nagrađeni su i kadetski šampioni Bosne i Hercegovine 2004./05: Dalibor Kozić, Danijel Obradović, Ognjen Dragičević, Mihajlo Ilić, Zlatan Bosnić, Vedran Bilić, Goran Glavaš, Dragan Dumonjić, Miroslav Zorić, Nemanja Stančić, Dario Glišić, Nenad Vasić, Saša Vučenović, Dejan Nežić, Saša Kodić, Dejan Lazić, Borislav Babić, Radivoj Paspalj, Milan Umljenović, Dražen Kočić, Srđan Berić i treneri Stojan Timarac i Đorđe Grujičić.

Takođe i kadetski prvaci BiH 2011./12: Miodrag Dabić, Boris Kurelj, Ilija Kovačević, Mirza Hadžialagić, Nikola Makitan, Dragan Francuz, Miloš Šatara, Dejan Maksimović, Slaven Kovljen, Nemanja Gavrić, Slaviša Vukajlović, Dario Borković, Neven Bunić, Aleksandar Popović, Velibor Pjanić, Dejan Glišić, Meris Demo, Srđan Smočilac, Aleksandar Majdanac, Rajko Kasagić, Slobodan Horvat, Nikola Radović i trener Igor Janković.

