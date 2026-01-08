Miljanović ispisao istoriju u Švedskoj, pa promijenio klub: Volim izazove, napadaću viši rang i sa Ostersundom!

Bivši trener Borca Nemanja Miljanović imao je izuzetno uspješnu sezonu u Švedskoj, gdje je zajedno sa sinom Danijelom izborio istorijski plasman Nordik junajteda u tamošnju drugu ligu.

Izvor: Facebook/Ostersunds FK

Nemanja Miljanović nakon odlaska sa klupe Borca radio je u Bugarskoj u Botevu i Krumovgradu, a nakon kratkog povratka među crveno-plave gdje je radio kao koordinator omladinskih kategorija vratio se u Švedsku, zemlju u kojoj je proveo najveći dio igračke i trenerske karijere.

Bio je to pun pogodak, pošto je Miljanović u prošloj sezoni napravio istorijski uspjeh izborivši plasman sa ekipom Nordik junajted u drugu ligu Švedske.

Klub iz Sederteljea, grada u okolini Štokholma, zvanično je osnovan pod ovim imenom prije pet godina nakon fuzije nekoliko klubova, a pod vođstvom Miljanovića uspio je da ostvari najveći uspjeh.

"Nordik junajted egzistira nekih pet-šest godina nakon fuzije, a klub vode ljudi koji su Hrišćani porijeklom sa područja Iraka, Sirije i Turske. Oni tu imaju još dva kluba, Asiriska koji je u trećoj ligi, te Sirijanska. Nordik je trenutno najbolja ekipa u Sedetelju, gradu 30-40 kilometara od Štokholma koji je kao mala država tih ljudi koje mi zovemo Sirijancima. Uglavnom su pravoslavne vjeroispovjesti, ima i katolika, ali su uglavnom pravoslavci. Imaju odlične odnose sa ljudima sa naših prostora, posebno Srbima“, objasnio je Miljanović na početku razgovora za MONDO i dodao:

"Oni su ranije bili u Sirijansku, preuzeli su Nordik sa prilično visokim ciljevima i evo nakon trećeg pokušaja uspjeli smo prošle sezone da uđemo u norvešku drugu ligu. Moram da kažem da je jako teško ući iz treće u drugu ligu, možda i teže nego iz druge u prvu. Kada uđete u drugu ligu, onda i država stane iza klubova sa nekim budžetom od oko milion evra što se dobije od države i saveza. To je neki novac koji je dovoljan da bi klub funkcionisao u drugoj ligi“.

Dodatni značaj daje činjenica da se radi o klubu čiji zaposleni, ne računajući ekipu, rade na dobrovoljnoj osnovi, odnosno pomažu radeći za klub pored svojih redovnih poslova. U takvoj situaciji, niko se nije nadao plasmanu Nordik junajteda u viši rang, ali...

"Nismo bili ni blizu favorita, bili smo projektovani kao osma ekipa sa budžetom daleko manjim od 4-5 ekipa koje su bili favoriti za ulazak u viši rang tako da je to zaista veliki uspjeh.Drago mi je da sam s tim ljudima, sa kojima sam sarađivao prije 10-11 godina u Sirijansku, izborio plasman u viši rang i što smo ipak na neki način ispisali istoriju, prvi put je klub u drugoj ligi Švedske. Mora se reći da je to jako dobra liga, pogotovo u odnosu na ono kako je bilo ranije. Švedski fudbal je jako napredovao", istakao je Miljanović.

Nordiku je obezbijedio promociju, ali i pomenutu finansijsku injekciju od milion evra zajedno sa sinom Danielom. Mladi veznjak pokazao je da nije tu samo zbog oca i sa pet golova i sedam asistencija na 28 utakmica dao je veliki doprinos osvajanju šampionske titule. Saradnja oca i sina biće nastavljena i u Ostersundu koji je sa Danielom potpisao ugovor do kraja 2027.

"Bili smo zajedno i u mnogim drugim klubovima gdje sam bio. Gdje vidim da mi je potreban i da ima prostora povučem ga, sa mnom je bio i u AFC-u kada smo ušli u švedsku prvu ligu, bio je sa mnom u Mladosti kada smo izborili opstanak u PLBIH, u Krumovgradu gdje smo ušli iz druge u prvu ligu Bugarske. Poznajem ga jako dobro i kao igrača, njegove kvalitete, ja cijenim igrače koji imaju karakter, pobjednički kvalitet, koji su vrijedni i to je nešto što sam ga učio u fudbalu od početka. On te osobine ima i mislim da može još bolje. Odigrao je jako dobru sezonu i zasluženo se našao se i u najboljem timu lige za prošlu sezpnu“, istakao je Miljanović.

Ako želiš u viši rang, pozovi Nemanju!

Ispostavilo se da je Miljanović specijalista za uvođenje ekipa u viši rang, a u razgovoru za MONDO priznaje da mu odgovara kada je njegova ekipa u ulozi "autsajdera“.

"Ne mogu da pobjegnem od toga, tako nekako ispada. Imam neki pobjednički mentalitet, volim izazove. Ne bojim se preuzeti ekipu koja možda nema od početka neku veliku perspektivu, tako je bilo i sa mojim nekim bivšim klubovima . Ekonomska situacija ove godine u Nordiku nije bila najbolja, mislim da je budžet bio drastično manji nego prošlih godina, cilj nije ni bio viši rang nego uglavnom promocija nekih mladih igrača. Ali mi smo uspjeli i da promovišemo igrače i uđemo u prvu ligu. Meni izazovi odgovaraju, ne bojim se toga, imam neki ekstra motiv da sa manje resursa pokušam da uradim nešto više“.

U sličnoj poziciji biće i naredne sezone, ali ne sa Nordikom već sa novim klubom. U međuvremenu je preuzeo Ostersund, klub koji se proslavio u sezoni 2017/18 kada je pod vođstvom Grejema Potera nakon osvajanja Kupa Švedske igrao grupnu fazu Lige Evrope, te postao prvi švedski klub koji je prošao u nokaut fazu ovog takmičenja. Uspio je Ostersund tada i da pobijedi Arsenal na Emirejtsu, ali je ipak eliminisan od "tobdžija". U međuvremnu Ostersund je ispao u drugu ligu Švedske i u posljednje četiri sezone uglavnom se borio za opstanak.

"I prošle godine su bili u donjem dijelu tabele, tako da je sada cilj da se stabilizuje ekipa, ima dosta novih igrača. Mislim da je plan kluba sredina tabele, međutim, moj cilj je, možda to neću reći igračima odmah, da se napadne gornji dio tabele, ta prva četiri mjesta, pošto prva dva idu direktno u viši rang, a dva igraju baraž. To je moj cilj. Ambicije kluba su skromnije, treba tu dovesti i dosta igrača, potrebno je uigravanje, pa možda sljedeće godine da se pokuša nešto više. Strpljenja definitivno ima“, kaže Miljanović.

Teško mu je da povuče paralelu između lige u kojoj sada radi i Premijer lige BIH u kojoj je radio prije nekoliko sezona.

"Teško je to porediti. Švedska je zaista napredovlja zadnjih godina. Infrastruktura u prvoj i drugoj ligi je odlična, odlični su stadioni. I u drugoj ligi imate samo možda par stadiona koji nisu nešto posebno,a svi ostali su odlični stadioni na kojima može da se igra prva liga bez problema. Što se toga tiče to ne može da se poredi sa fudbalom u BIH. Druga stvar je to što su mnogo povećali posjetu na utakmicama. Mislim da je u Švedskoj u prvoj ligi 12-13.000 prosjek po utakmici. Najbolje ekipe, AIK npr. ima 30.000, Hamarbi 25.000, Malme i Geteborg preko 20.000... To su fantastične cifre“, kaže on i dodaje da nije samo infrastruktura u pitanju.

"Švedska je postala izvoznik igrača. Nema više kao ranije onog čekanja da se napravi rezultat pa da se proda igrač, sada je to drugačije, proizvodnja i prodaja igrača .U švedskoj prvoj ligi svi klubovi prodaju igrače, od 16 ekipa i ona posljednja može da napravi milionski transfer. Prije 6-7 godina to je bilo jako teško, sada je sve drugačije.Po meni to nekad ide prebrzo, ali takvo je tržište. To su uglavnom skandinavski igrači, taktički dobro obučeni, dobrog karaktera i teško da neko promaši sa dovođenjem takvih igrača. Naravno, ne može se reći da nema baš nikakvih promašaja. Ipak oni često odlaze jako mladi i zna to biti problem kada neko ode u neku od ligu petica, teško se tu uklopiti gdje je konkurencija strašna. Ali mislim da je sada u prvom planu biznis i produkcija igrača. Šveđani su dobili mnogo na tom individualnom planu, sada imate Isaka, Jekereša koji su poznati i dosta još tih igrača“.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Miljanović ističe da su švedska prva i druga liga odlčna prilika za igrače da se dokažu. Priznaje ipak da nema mnogo igrača sa naših prostora.

"Švedska je jako dobro tržište, odličan izlog za igrače da ih neko vidi i da idu dalje. Sa naših prostora nema previše igrača, oni ove naše lige ne smatraju za pretjerano kvalitetne. Fokus im je dosta na Africi, dosta je afričkih igrača. Malme je doveo tri, četiri igrača sa naših prostora, led je probio Birmančević, nakon toga su čini mi se doveli još dvojicu, bili su to i dobri transferi. Većina igrača su Skandinavci , Island je popularan, afrički igrači... Ima tu dosta igrača koji su rođeni u Švedskoj ali su porijeklom iz drugih država, tu ima i igrača koji su porijeklom sa naših prostora, iz Bosne, sa Kosova...“ rekao je Miljanović.

Borac će osvojiti titulu!

Na kraju razgovora za MONDO osvrnuo se i na svoj bivši klub, banjalučki Borac.

"Šteta zbog ove zadnje utakmie, šteta što Borac nije pobijedio i otišao na devet bodova, umjesto tri koliko je sad razlika. Znamo i šta se sve dešavalo prošle godine, na kraju se titula izgubila u jednoj utakmici. Ali sada je to prošlo, treba se okrenuti nastavku prvenstva. Za nadati se i da Zrinjski prođe dalje u Evropi kako bi bilo malo zauzeti, vidjelo se da ih evropske utakmice dosta troše. Mislim da će Borac na kraju ipak osvojiti titulu“, rekao je Miljanović i pohvalio prvog strijelca ekipe Luku Juričića.

"Juričića znam od ranije, a bio je i u Želji kada sam ja bio u Borcu. To je igrač na kojeg se mora posebna pažnja obratiti zbog igre u boksu, igre glavom. Imao je tu povredu poslije koje je došao u Borac, ali se vratio još bolji još jači i odradio fantastično ovaj dio sezone. Jako je važno za ekipu koja pretenduje na titulu da ima tu sigurnost u napadu. Ako ostane u Borcu i ako nastavi ovim tempom možemo vidjeti još dosta njegovih golova što je kao što sam rekao jako važno u borbi za titulu“, istakao je on.

Respekt za Jovu Lukića Miljanović je i dalje u kontaktu sa nekolicinom svojih bivših igrača, a ističe da su ga izuzetno obradovale odlične partije Jove Lukića u dresu Univerzotatee Kluž. "Drago mi je zbog Vojnovića da je napravio finu karijeru, da je uspješan sad u Koreji. Sreo sam i Jovu Lukića, drago mi je da mu dobro ide i što je prvi strijelac u Rumuniji. Rumunska liga uopšte nije naivna i nadam se da će mu to pomoći i biti još jedan iskorak u karijeri. Zakarić se isto dobro drži u Vardaru, čujem se i sa Puzigaćom, a isto i sa ljudima iz kluba".

Dok Borac i Zrinjski vode borbu za titulu, sarajevski klubovi su podbacili i daleko su od očekivanja prije početka sezone.

"Sarajevo što se tiče igračkog kadra možda je i najbolja akipa, ali šta se dešava s njima ne znam Rezultat nije dobar, nije bio ni prošle godine. Po svim parametrima oni bi trebali da se bore sa Borcem i Zrijskim. Željo ima svojih problema koje treba da riješi. Ali ono što im treba odati priznanje imaju svojih 7-8.000 vjernih navijača i oni im daju tu mogućnost da budu među top 5 ekipa. Željo i Velež su mi bili dragi još u vrijeme bivše Jugoslavije i za dobrobit bh. fudbala je bitno da ti klubovi budu u vrhu", zaključio je Miljanović.