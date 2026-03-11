Borac odbio molbu Željezničara za pomjeranje termina utakmice

Fudbalski klub Željezničar tražio je pomjeranje utakmice Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Borca u večernji termin, ali su Banjalučani odbili njihov prijedlog.

Utakmica je zakazana u subotu od 15 sati, a plavi su uputili molbu banjalučkom klubu da susret bude odigran u 20 časova, ali su Banjalučani to odbili, potvrđeno je za "Oslobođenje" iz izvora bliskih klubu sa "Grbavice".

Kao razlog odgađanja, Željo je naveo ramazanski post, odnosno Iftar, koji u subotu prema sarajevskoj vaktiji počinje u 17.57 časova.

Bilo kako bilo, derbi utakmica 25. kola šampiona BiH biće odigrana u predviđenom terminu od 15 časova.

