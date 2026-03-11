logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borac odbio molbu Željezničara za pomjeranje termina utakmice

Borac odbio molbu Željezničara za pomjeranje termina utakmice

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbalski klub Željezničar tražio je pomjeranje utakmice Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Borca u večernji termin, ali su Banjalučani odbili njihov prijedlog.

Borac odbio molbu Željezničara za pomjeranje termina utakmice Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Utakmica je zakazana u subotu od 15 sati, a plavi su uputili molbu banjalučkom klubu da susret bude odigran u 20 časova, ali su Banjalučani to odbili, potvrđeno je za "Oslobođenje" iz izvora bliskih klubu sa "Grbavice".

Kao razlog odgađanja, Željo je naveo ramazanski post, odnosno Iftar, koji u subotu prema sarajevskoj vaktiji počinje u 17.57 časova.

Bilo kako bilo, derbi utakmica 25. kola šampiona BiH biće odigrana u predviđenom terminu od 15 časova.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar FK Borac Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC