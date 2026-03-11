logo
Majkla Džordana pitali ko je najveći ikada, samo se nasmijao: "O tome je besmisleno govoriti"

Majkla Džordana pitali ko je najveći ikada, samo se nasmijao: "O tome je besmisleno govoriti"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Slavni košarkaš Majkl Džordan upitan je ko je po njegovom mišljenju najveći košarkaš svih vremena.

majkl dzordan goat debata je besmislena Izvor: YouTube/NBC Chicago

Ko je najveći košarkaš svih vremena? Od svih sportova čini se da je u košarci najmanje zastupljena ova debata, pošto je utisak da je Majkl Džordan proglašen za najvećeg ikada, odnosno kako Amerikanci vole da kažu - Džordan je GOAT (Greatest Of All Time, prim. out).

Međutim, imali smo posijle njega i Kobija Brajanta, Lebrona Džejmsa, Stefa Karija, pamte neki stariji i druge košarkaše koji su mijenjali košarku, sigurno će i u budućnosti - kao što to kaže Nikola Jokić - biti onih koji su još bolji, brži i jači. Zato je zanimljivo čuti šta kaže Džordan.

U serijalu "MJ: Insights to Excellence", koji se emituje na NBC, Majkl Džordan upitan je upravo ovo - ko je po njegovom mišljenju najveći košarkaš svih vremena. I dobro zna da je po mišljenju većine upravo Džordan najveći, ali ga ovakva polemika uopšte ne zanima i ne dotiče.

"Nikada nećete pronaći pravi odgovor na to pitanje. Nikada", rekao je Džordan uz osmijeh: "Ljudi vole da pričaju o tome, da se vrte u krug, ali nema pravog odgovora i to je to".

"Šta znači najbolji u istoriji? To za mene ne postoji. Svi znamo kakav su uticaj na igru imali Lebron ili Kobi. Svaki veliki igrač je unaprijedio košarku. Međutim, isto tako ne treba da se zaborave ni oni koji su igrali prije njih, od kojih su upravo oni učili", dodao je Džordan i kaže da mu je žao što nije igrao u svom vrhuncu sa Džejmsom ili Brajantom.


"Volio bih da sam na svom vrhuncu mogao igrati protiv Lebrona ilI Kobija. Ja nemam nikakav animozitet prema današnjim asovima, ali neki od današnjih asova imaju prema bivšim jer zaboravljaju koliki je bio njihov doprinos košarci. Ljudi lako zaboravljaju kakav je igrač bio Karim Abdul-Džabar, Vilt Čemberlen, Bil Rasel sa 11 titula... Mi njih nekako guramo sa strane, zaboravljamo ih, kažemo da nisu u priči o najboljim svih vremena. To nema nikakvog smisla. Zato je i cijela GOAT debata za mene besmislena", zaključio je Em Džej.

Podsjetimo, Majkl Džordan je "harao" devedesetih sa Čikagom i promijenio je NBA ligu koja je tada postala globalno popularna, a u dresu Bulsa osvojio je čak šest šampionskih prstenova.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:10
Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)

