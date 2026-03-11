Ovo je plan Dejana Stankovića i Zvezdana Terzića za ljeto

Crvena zvezda ima velike planove ovog ljeta i treba očekivati značajno drugačiji tim za 2026/27. Već su kupljena dvojica fudbalera, dok se potencijalni spisak pojačanja iz dana u dan samo proširuje.

Crvena zvezda je pobjegla Partizanu na deset bodova i polako se približava osmoj uzastopnoj tituli u Superligi Srbije. To znači da će Zvezda gotovo izvjesno i predstojećeg ljeta pokušati da dođe do Lige šampiona, vjerovatnije od drugog kola kvalifikacija nego direktnim plasmanom, s tim da je to i dalje moguće u teoriji.

Bilo kako bilo, znaju u Crvenoj zvezdi da i ovog ljeta moraju da "nadograde" ekipu koja ljetos nije uspjela da prođe kvalifikacije, pa je na kraju igrala grupnu fazu Lige Evrope i malo joj je nedostajalo da dođe do istorijskog plasmana u osminu finala. Ipak, cilj je uvijek Liga šampiona, prije svega zbog novca koji donosi, pa to uvijek mora da se postavlja kao glavna meta koju Zvezda cilja i shodno tome - takvu ekipu planira i da napravi u ljetnjem prelaznom roku.

Zvezda već kupila dvojicu za ljeto

Nije još zvanično, ali Crvena zvezda već zna koju dvojicu fudbalera će kupiti čim se "otvori" ljetnji prelazni rok. Biće to fudbaleri koji su došli tokom zime u Zvezdu na pozajmicu i zapravo je samo odlučeno da se novac za njihove transfere odredi od budžeta za narednu sezonu.

Tako će Džej Enem postati i zvanično fudbaler Zvezde pošto će ga otkupiti od OFK Beograda za 2 miliona evra, dok će takođe Strahinja Eraković preći iz Zenita za 3,5 miliona evra.

Interesantno kod Erakovića je da Zvezda zapravo dobija "pola njegovog ugovora", odnosno 50 odsto od idućeg transfera biće proslijeđeno Rusima, koji su inače dobili i milion evra za pozajmicu svog fudbalera ove zime. Za sada, čini se da su Eraković i Enem donijeli baš ono što je Zvezda i tražila.

Napravljen već spisak pojačanja

Crvena zvezda će sigurno uložiti ozbiljan novac u pojačanja, ali će isto tako gledati i da dovede fudbalere kojima ističu ugovori i koji u tom slučaju dolaze bez obeštećenja. Ideja je da se ponovo napravi jako "domaće jezgro", koje je i donosilo uspjehe svih ovih godina, pa je polako napravljen i spisak ljetnjih meta. Ali, neće svi doći...

Nemanja Gudelj je na spisku Crvene zvezde, pod uslovom da bude dostupan jer pregovara oko novog ugovora sa Seviljom, dok je ideja i Filip Kostić iz Juventusa. Kragujevčaninu ističe ugovor na ljeto i biće slobodan da potpiše za novi klub, pa se tako Zvezda raspituje za njega, svjesna da će imati i ponuda iz "liga petice", prije svega Njemačke. Za sada, poznato je da je oko na njega bacila Benfika koju vodi njegov bivši trener Žoze Murinjo.

Od srpskih igrača Zvezda je na spisak dodala još dvojicu fudbalera - to su bekovi Aleksa Terzić (Salcburg) i Ognjen Mimović (Fenerbahče).

Zvezda ih prati zbog interesovanja za Seola i Tiknizjana, koji bi mogli da traže da odu na ljeto, pa su alternative spremne. Njih dvojica su "produkti" škole Crvene zvezde i dobro znaju sve o klubu, ali neće biti lako do njih. Salcburg je zadovoljan Terzićem i ima ugovor do 2028. godine, dok je Mimović zimus otišao iz Zvezde u Fenerbahče za 7 miliona evra i od tada je pao u formi, pa je bio na dvije pozajmice - u Zenitu i Fenerbahčeu.

Ko ide iz Zvezde?

Za sada je izvesno da iz kluba idu Nemanja Radonjić i Omri Glazer, kojima ističu ugovori, dok je izvjesno i da će Zvezda prodati talentovanog Vasilija Kostova. "Vunderkind" crveno-belih je zablistao ove sezone i ima već 12 golova u svim takmičenjima, a teško da će Zvezda uspjeti da se odbrani od ponuda pošto ga zovu najveći svjetski klubovi.

Crvena zvezda se nada da bi za njega mogla da dobije rekordan iznos novca, više od 25 miliona evra, pa bi upravo sa tim novcem finansirala pojačanja koja su spremili Zvezdan Terzić i Dejan Stanković.

Takođe, treba očekivati ponovo neke mlade igrače iz "kuhinje" Marka Marina, bolje nego što je to bio slučaj prethodnog ljeta kada je bilo dosta promašaja. Upravo će Zvezda pokušati da se otarasi i Šavija Babike, možda Mahmudua Bađa, izvjesno je da odlazi i Bruno Duarte...

