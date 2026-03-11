Šeici bijesni - kreću u kontranapad na Vasilija Kostova!

Pari Sen Žermen i dalje važi za glavnog favorita za potpis Vasilija Kostova, a predsjednik Naser Al-Kelaifi želi da ubrza transfer.

FK Crvena zvezda će na ljeto bogato zaraditi od talentovanog Vasilija Kostova i očekuje se da to bude rekordni transfer srpskog fudbala. Kao prvi favorit za njegov potpis se spominjao Pari Sen Žermen, a prema navodima francuskih medija, u trku se uključio i Olimpik iz Marseja i ne odustaje ni nakon odbijene prve ponude od 17 miliona evra.

Kako navodi tamošnji "Sport" počeo je rat za srpskog "vunderkinda" koga često nazivaju "srpski Pedri". PSŽ je mislio da ima trasiran put do jednog od najperspektivnijih igrača u Evropi, ali Marsej se potpuno neočekivano nametnuo kao takmac.

"Marsej želi da napravi veliku pompu ovog ljeta. Pod vođstvom Medija Benatije, klub je bacio oko na Vasilija Kostova, napadačkog vunderkinda Crvene zvezde. Sa samo 20 godina, igrač koji već ima nadimak "srpski Pedri" privlači pažnju evropskih skauta zahvaljujući svojoj viziji i obećavajućoj statistici: 5 golova i 5 asistencija ove sezone. Impresioniran njegovim profilom, Marsej je navodno poslao početnu ponudu procijenjenu na 17 miliona evra. Ovu ponudu je odmah odbio srpski klub, koji zahtijeva najmanje 25 miliona evra za početak ozbiljnih pregovora", navodi se u tekstu.

Vlasnik PSŽ-a Naser Al Kelaifi je ljut na svoje saradnike što još uvijek nisu konkretizovali ponudu i razljutila ga je ofanziva Olimpika. Iz cijele situacije bi mogla da profitira Crvena zvezda na čiju adresu samo pristižu ponude.

"U Parizu su već u toku pripreme za kontranapad. Navodno se sastavlja velika ponuda kako bi se ubijedila uprava Crvene zvezde, Al-Kelaifi ne želi da izgubi obraz u ovoj stvari, posebno protiv rivala iz Marseja koga smatra finansijski inferiornim", dodaje se.

Nije tajna da su se osim francuskih velikana za angažman Kostova raspitivali i Arsenal i Bajern Minhen.

