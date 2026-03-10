PSŽ spremio 85 miliona za dva Srbina: Crvena zvezda bi se "lansirala" poslije ovog transfera

"Kuvaju" se dva senzacionalna transfera ovog ljeta - PSŽ krenuo po Mileta Svilara i Vasilija Kostova.

Izvor: Anna KURTH / AFP / Profimedia

Pari Sen Žermen je aktuelni prvak Evrope, međutim i te kako razmišlja o promjenama u igračkom kadru tokom ljeta, pošto je potrebna "svježa krv". Između ostalog, spominje se da je Luis Enrike tražio da mu dovedu dvojicu srpskih fudbalera, za koje planira ukupno da plati čak 85 miliona evra!

Veći dio tog novca otišao bi na golmana Mileta Svilara iz Rome, koga "vučica" cijeni na oko 60 miliona evra, dok bi oko 25 miliona evra bila ponuda za Vasilija Kostova iz Crvene zvezde, oko koga već neko vreme "obigravaju" izaslanici Parižana.

Informacije iz Italije govore da je PSŽ izuzetno ozbiljan oko oba posla i da će svakog trenutka poslati zvanične ponude, prvo na adresu Mileta Svilara pošto je Luis Enrike svjestan koliko je ljetos "kiksnuo" oko golmana. Zbog ucjene Đanluiđija Donarume, koji je htio da "prevari" PSŽ kao i Milan, naredio je da ga prodaju, a onda je kupio Lukasa Ševalijea koji se nije proslavio do sada, pa uglavnom u posljednje vrijeme brani Matvej Safonov.

Ipak, ne radi se o fudbaleru koji posjeduje kvalitet za najbolji klub svijeta, pa zato Luis Enrike insistira na Svilaru koji važi za jednog od najboljih kada je u pitanju pas-igra.

Problem za Parižane može da predstavlja činjenica da je Svilar nedavno produžio ugovor sa Romom do 2030. godine sa lijepim povećanjem plate, tako da će biti teže ga dovesti nego prije nekoliko mjeseci.

PSŽ najbliži Kostovu?

Inter i Arsenal spominjali su se kao najozbiljniji interesenti za Vasilija Kostova, a sada je to izgleda PSŽ. Žele u Parizu da dovedu najtalentovanije fudbalere, dopalo se i u Luisu Enrikeu ono što je vidio od "srpskog Pedrija", ali su sa "Marakane" obaviješteni da će ih to dosta koštati.

Zvezda ne planira da pusti Kostova za manje od 25 miliona evra i traži određene procente od buduće prodaje, a vidjećemo da li će se od naredne sezone u Parizu pričati srpski, ili će se jedan od dvojice srpskih igrača prilagođavati domaćinu.

U svakom slučaju Crvena zvezda planira da na ljeto proda Kostova i zaradi ozbiljan novac.