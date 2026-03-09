Da li je krajnje vrijeme da Borac na "Grbavici" zabilježi pobjedu? (ANKETA)

Banjalučki Borac je u odličnoj formi i sa serijom od četiri uzastopne pobjede u Premijer ligi Bosne i Hercegovine u subotu će gostovati sarajevskom Željezničaru.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Crveno-plavi su "petardom" protiv Širokog Brijega nastavili pozitivan niz i sa šest bodova viška u odnosu na Zrinjski će naredne subote gostovati na "Grbavici", gdje nisu pobijedili od 6. novembra 2022. godine.

Tada je Željo vodio golom Džozefa Amoe, da bi se za preokret i pobjedu Borca pobrinuli Enver Kulašin i Nedeljko Piščević (1:2).

Dakle, 3.5 godine Banjalučani nisu osvojili sva tri boda na gostovanju Željezničaru, a na "Grbavici" su od tada su odigrali pet utakmica i samo jednom uspjeli da odigraju neriješeno.

Bilo je to 9. marta, odnosno na današnji dan, prošle godine kada je Borac do prednosti stigao već u prvom minutu golom Sandija Ogrineca, ali je 10 minuta kasnije Madžid Šošić izjednačio za remi - 1:1.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Šošić je bio ključni igrač Želje i u prošlogodišnjoj pobjedi nad Borcem (3:2) nakon što je ušao u drugom poluvremenu i najprije smanjio zaostatak sa poluvremena (Damir Hrelja i Stefan Savić), a onda i režirao preokret koji su sjajnim pogocima izveli Matej Cvetanoski i Hamza Jaganjac.

Taj poraz je praktično bio na neki način repriza iz prošle sezone kada je Šošić golom u osmom minutu sudijske nadoknade donio pobjedu Želji (2:1) i praktično servirao mostarskim "plemićima" šampionsku titulu.

Na nesreću navijača sarajevske ekipe Šošić je krajem oktobra zaradio povredu ukrštenih ligamenata koljena zbog koje je izgubljen za ovu sezonu, a neće biti ni Cvetanoskog, koji je slomio nogu prije 10-ak dana u duelu četvrtfinala Kupa BiH protiv dobojske Sloge.

Možda te povrede i nisu kumovale katastrofalnoj seriji rezultata plavih, koji su do prošle subote i pobjede nad Dobojlijama (0:3) na debiju Save Miloševića na sarajevskoj klupi, nanizali čak 12 mečeva bez trijumfa u prvenstvu BiH (0-4-8).

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Ipak, dolaskom nekadašnjeg selektora BiH i stratega Partizana na mjesto šefa struke, osvojeni su bodovi na "Lukama" i optimizam se vratio na "Grbavicu".

Međutim, sad im dolazi zahuktali izabranici Vinka Marinovića, koji će nesumnjivo biti posebno motivisani da prekinu crnu seriju sa "Grbavice".

Da li je krajnje vrijeme za to?

