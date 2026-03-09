"I onda se pitate što Nikola Milutinov i Džanan Musa neće u Partizan?"

Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović rekao da neka pojačanja nisu htela da dođu u klub zbog uvreda navijača.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović požalio se u intervjuu za "Meridijan Sport" na ogromne kazne koje klub već godinama plaća Evroligi, poručivši da su uvrede s tribina i jedan od razloga zbog kojih pojedini igrači - naveo je kao primjer Nikolu Milutinova i Džanana Musu - nisu došli u crno-bijeli tabor.

"Da li je Beograd veći sportski grad od Madrida, Barselone, Moskve?", pita se Mijailović i nastavlja: "Što je kod njih normalna atmosfera i nema linča, psovanja, pljuvanja, gađanja sa tribina? Što toga nema u Istanbulu gdje je politička situacija napeta već deset godina? Samo kod nas je sve dozvoljeno i sve normalno. Moramo da radimo na tome da se promijenimo, jer ovako nećemo daleko stići. Velika je disproporcija između rasta kluba i stagnacije u napredovanju ponašanja ljudi na tribinama. Ako u ovom trenutku kažemo da je Partizan već godinama prvi u Evroligi po plaćenim kaznama - a druga je vjerovatno Zvezda - to nije normalno", naglašava Ostoja Mijailović.

Istakao je da to takođe utiče i na dobijanje dugogodišnje licence Evrolige, kao i na želju NBA Evrope da pozove klubove sa ovog područja, ali da je veći problem što je, kako on smatra, to pokolebalo i pojačanja.

"Utiče. Ljudima koji odlučuju, impresije prenose sportski radnici, igrači, sudije, uprave klubova koji gostuju... Kad neko proživljava torturu, on će po automatizmu reći da mu to ne treba. To utiče na sponzore, organizaciju Evrolige... Tu imamo veliki minus. Utakmica je za mnoge ljude bila i ostala mjesto za liječenje frustracije i nezadovoljstva. Ako to ne budemo mijenjali kao društvo i zemlja, nema ništa od nas i naše budućnosti. Pa se onda pitamo, što neće da dođe Musa u Partizan? Što neće da dođe Milutinov? I vjerovatno je kriva uprava jer je nesposobna, a ne oni koji psuju i vrijeđaju igrače na nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi", naglasio je Mijailović.

Takođe, Ostoja Mijailović je propisao da je najveća plata za igrače ubuduće 1,5 miliona evra, objasnivši da je predlagao da dođu Žofri Lovernj i da će to učiniti i naredne sezone, dodao je da je pričao i sa Vladimirom Lučićem i Danteom Egzumom, ali nije uspio da ih nagovori.

"Od domaćih igrača koji mogu da dođu u Partizan, postoji jedan jedini koji može da se plati toliko. Ali, to je vanredna situacija koja bi klub podigla na viši nivo. I o tome vrijedi pričati", rekao je Mijailović i dodao: "Neka se nagađa ko je to".

BONUS VIDEO:

Đoan Penjaroja izjava pred Real Madrid

(MONDO)