Partizan pregazio Bosnu u Sarajevu: "Studenti" nemoćni protiv crno-bijelih, -40 u Zetri!

Partizan pregazio Bosnu u Sarajevu: "Studenti" nemoćni protiv crno-bijelih, -40 u Zetri!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Partizan je lako i ubjedljivo pobijedio Bosnu u ABA ligi poslije duže pauze zbog odložene utakmice u Evroligi. Povreda Fernanda jedini problem.

Partizan pobijedio Bosnu 40 razlike Izvor: Ednan Turalic/E.Turalic

Partizan je odigrao prvu utakmicu poslije nešto duže prinudne pauze i ubjedljivo savladao Bosnu u Sarajevu u ABA ligi - 96:56. Pitanje pobednika nije se postavljalo ni u jednom momentu. Bila je ovo demonstracije sile ekipe Đoana Penjaroje, a jedina loša vijest je povreda Bruna Fernanda koja se desila u posljednjim sekundama treće dionice.

Najraspoloženiji na početku bio je Dilan Osetkovski koji je dao dvije trojke u prva dva napada (6:0), pa je nastavio da šutira fantastično. Pridružio mu se Sterling Braun, pa onda i Šejk Milton i sve je funkcionisalo savršeno. Već do poluvremena je Dilan imao 15 poena (3/5 za tri), dok je Braun dao 16 (4/5 za tri).

Izvor: Ednan Turalic/E.Turalic

Ništa se nije promijenilo ni u drugom poluvremenu. Jedini loš detalj je ta povreda Fernanda u momentima kada je Partizan imao 45 poena prednosti. Do kraja meča nije bilo mnogo problema, samo se čekao kraj utakmice.

