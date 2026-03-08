logo
Da li se "zakuvala" trka za Skudeto? Milan slavio u Derbiju dela Madonina, za -7 u borbi za titulu!

Da li se "zakuvala" trka za Skudeto? Milan slavio u Derbiju dela Madonina, za -7 u borbi za titulu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Rosoneri su trijumfovali nad vječitim rivalom, treći put u nizu, i zaostatak u borbi za titulu smanjili na sedam bodova, deset kola do kraja sezone.

Serija A Milan Inter 1:0 Izvor: LaPresse / Sipa USA / Profimedia

Treći put uzastopno je Milan izvojevao trijumf nad Interom u Derbiju dela Madonina!

Poslije aprilske kup-pobjede (0:3) i novembarskog ligaškog slavlja (0:1), rosoneri su slavili i večeras, pogotkom Ekvadorca u svojim redovima Pervisa Estupinjana. Epilog? Smanjenje zaostatka za nerazurima, koji sada imaju "samo" sedam bodova prednosti u odnosu na vječitog rivala (Inter 67, Milan 60), u borbi za tron. A do kraja sezone ostalo je još 10 kola...

Prvih 35 minuta večerašnjeg duela nije ponudilo baš ništa. Fudbalsku uspavanku na San Siru prekinuo je jermenski internacionalac Henrik Mkitarjan, koji je poslije odličnog solo-prodora kroz sredinu izašao sam ispred Majka Menjona. Šutirao je iz izgledne pozicije, ali samo u dobro postavljenog francuskog čuvara mreže.

Kazna je uslijedila ekspresno, praktično već u prvom narednom napadu Milana. Rosoneri su iskreirali dobar kontranad, a bivši igrač Viljareala i Brajtona je iskoristio proigravanje Jusufa Fofane i sa lijeve strane zakucao loptu u mrežu.

Kako rekosmo, bio je to jedini pogodak na večerašnjem derbiju, kojim je Milan došao do jednocifrenog minusa u trci za titulom.



(mondo.ba)

Milan Inter fudbal Serija A

