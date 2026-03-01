logo
Atalanta se "izduvala" u Ligi šampiona: Sasuolo sa igračem manje slomio "boginju"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Iako su 75 minuta igrali sa desetoricom, Nemanja Matić i saigrači slavili su protiv favorizovanog protivnika.

Lazar Samardžić i Nemanja Matić Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Atalanta je prije nekoliko dana napravili veliki rezultat protiv Borusije i nakon poraza 0:2 u Dortmundu stigla i prestigla prednost rivala u revanšu (4:1), te tako izborila prolaz dalje u Ligi šampiona. Istovremeno je ostala jedini italijanski klub u najjačem klupskom takmičenju Starog kontinenta (Juventus i Inter ispali), ali je ovaj meč očigledno ostavio posljedice po "boginju".

Iako je zbog isključenja Andree Pinamontija u 16. minutu veći dio meča igrala sa igračem više, Atalanta ne da nije uspjela da dođe do bodova, nego je glatko poražena.

Nemanja Matić, Tarik Muharemović i društvo očitali su pravu lekciju timu iz Bergama, i to sa desetoricom na terenu.

Iako su gosti imali više prilika, domaći su svoje iskoristili i slavili 2:1 (1:0). Prvo je u 23. minutu Ismael Kone donio prednost Sasuolu, da bi u Kristijan Torstved u 69. minutu dokusurio rivala. Junus Musa samo je u 88. minutu uspio da ublaži poraz.

Sasuolo je potvrdio dobru formu i upisao četvrtu pobjedu na posljednjih pet mečeva (jedino su debakl doživjeli od Intera, 0:5), a Atalanta ostaje na sedmoj poziciji, te sve više zaostaje za mjestima koja dogodine vode u Ligu šampiona.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Sasuolo Atalanta Serija A

