Lazar Samardžić odveo Atalantu u osminu finala Lige šampiona: Kada je bilo najvažnije, uzeo je loptu

Lazar Samardžić odveo Atalantu u osminu finala Lige šampiona: Kada je bilo najvažnije, uzeo je loptu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Srpski reprezentativac Lazar Samardžić odlučio dvomeč Atalante i Borusije iz Dortmunda u baražu za osminu finala Lige šampiona.

Atalanta pobijedila Borusiju Dortmund Lazar Samardžić gol za prolaz dalje Izvor: Kazimierz Koper / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Atalante savladali su Borusiju iz Dortmunda (4:1) na svom terenu, nadoknadili dva gola zaostatka iz prvog meča i obezbijedili plasman u osminu finala Lige šampiona. Heroj ekipe iz Bergama je srpski reprezentativac Lazar Samardžić koji je u osmom minutu nadoknade golom sa bijele tačke poslao italijanski tim među 16 najboljih timova u Evropi.

Bio je ovo treći gol u tekućoj sezoni Lige šampiona za Lazara Samardžića, koji je u ligaškoj fazi takmičenja pogocima učestvovao u pobedama nad Klub Brižom i Olimpikom iz Marseja. Naravno, pogodak protiv Borusije daleko je najvažniji - i zbog značaja meča i zbog trenutka u kojem je postignut. Na semaforu je isticao osmi minut nadoknade kada je Samardžić poslao loptu u mrežu. Pogledajte njegov gol:

Borusija je imala prednost (2:0) nakon prvog meča, ali je Atalanta to nadoknadila još prije poluvremena drugog meča. Đanluka Skamaka u petom i David Zapakosta u 45. minutu meča postigli su golove za poravnanje, a nakon što je Mario Pašalić zatresao mrežu Atalanta je imala rezultat za osminu finala. Njemački tim vratio se kada je Karim Adejemi postigao gol, ali...

Tek tada je počela drama! Rami Bensebaini dobio je drugi žuti karton zbog prekršaja, Niko Šloterbek je zaradio direktan crveni karton zbog prigovora iako nije bio na terenu u tom trenutku, a Atalanta je dobila priliku da sa 11 metara ovjeri prolaz u osminu finala. Pogodak Samardžića odveo je italijanski tim tamo gdje neće biti Intera, aktuelnog lidera Serije A.

