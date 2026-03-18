Zvezdin dželat prvi u četvrtfinalu Lige Evrope: Izgubili prvi meč, pa držali fudbalsku lekciju

Ekipa Brage nakon poraza u Budimpešti demolirala ekipu Ferencvaroša na svom terenu.

Fudbaleri Brage prvi su učesnici četvrtfinala Lige Evrope za tekuću sezonu! Nakon što je Ferencvaroš na svom terenu stekao dva gola prednosti (2:0), fudbaleri mađarskog kluba bili su potpuno nemoćni u "Kamenolomu", jednom od najčudnijih stadiona u Evropi. Tamo gdje je Braga jesenas silno namučila ekipu Vladana Milojevića, sada je razbijen mađarski velikan - 4:0!

Od prvog minuta meča na terenu je postojao samo jedan tim, a domaćin je svim silama krenuo po rezultat koji ga vodi među osam najboljih timova u takmičenju. Rikardo Orta je postigao gol u 11. minutu meča, a Florijan Grilič u 15. minutu potpuno poništio prednost koju su Mađari ponijeli u Portugal.

Do poluvremena je gol postigao i Gabri Martinez, pa je Braga već tada imala rezultat koji je vodi dalje. Na kraju, Rikardo Orta je u 53. minutu utakmice postigao četvrti gol Brage, što je bio jasan signal da će se portugalski predstavnik naći u narednoj rundi i tamo odmjeriti snage protiv Panatinaikosa ili Betisa.

Parovi osmine finala Lige Evrope:

Nakon pobjede Brage nad Ferencvarošom ostaje da se odigra još sedam revanš mečeva u Ligi Evrope. te utakmice su na programu, a u zagradi pored parova možete vidjeti i rezultate prvih mečeva. Nijedan od timova nema ubjedljivu prednost nakon prvog dijela dvomeča:

Roma - Bolonja (1:1)

Aston Vila - Lil (1:0)

Betis - Panatinaikos (0:1)

Porto - Štutgart (2:1)

Selta - Lion (1:1)

Frajburg - Genk (0:1)

Mitjiland - Notingem Forest (1:0)

Frajburg Lion i Mitjiland će svoje protivnike dočekati od 18.45, dok će preostala četiri meča osmine finala u Ligi Evrope biti na programu od 21.00. Nakon odigranih utakmica u četvrtak znaćemo sve učesnike četvrtfinala, ali i parove jer je još ranije odlučeno ko će kojim putem do završnice takmičenja.