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Dimitris Janakopulos imao saobraćajnu nesreću

Dimitris Janakopulos imao saobraćajnu nesreću

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Dimitris Janakopulos izgubio kontrolu nad vozilom i izazvao udes u Atini, a prošao je sa lakšim povredama.

dimitris janakopulos imao saobracajnu nesrecu Izvor: MN PRESS

Kontroverzni vlasnik košarkaškog kluba Panatinaikos, Dimitris Janakopulos, doživio je saobraćajnu nesreću u Atini. Prema prvim informacijama koje stižu iz Grčke, Janakopulos se nalazi van životne opasnosti. Pukom srećom izbjegnuta je tragedija nakon što je Janakopulos izgubio kontrolu nad vozilom.

Kako prenose grčki mediji, saobraćajna nesreća dogodila se u atinskom naselju Marusi koje je poznato po oštrim krivinama, a Janakopulosov auto udario je u drugo vozilo na putu. Čini je da je vlasnik Panatinaikosa krivac za ovu saobraćajnu nesreću, ali je srećom prošao bez težih povreda.

Policija je ubrzo izvršila uviđaj, a lekari su Dimitrisa Janakopulosa prebacili u jednu od najcjenjenijih privatnih bolnica u Atini. tamo je zaključeno da on ima samo lakše kontuzije i ogrebotine, odnosno da nema preloma, teških povreda niti unutrašnjeg krvarenja. To su dobre vijesti za navijače Panatinaikosa, koji ovih dana strijepe zbog finalne serije grčkog prvenstva protiv najvećeg rivala - Olimpijakosa.

Tokom te serije Dimitris Janakopulos je bio u centru pažnje. Prije samo nekoliko dana ulazio je u teren i kritikovao odluke sudija, zbog čega su crveno-bijeli tražili petogodišnju zabranu dolazaka na utakmice. Kazna neće biti tako rigorozna, ali je sada pitanje da li će Janakopulos biti u hali za nastavak serije u kojoj Olimpijakos vodi 2:1.

Bonus video:

Pogledajte

00:10
Ataman: Pitajte me samo za utakmicu, ne za Janakopulosa
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Tagovi

Dimitris Janakopulos saobraćajna nesreća KK Panatinaikos

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