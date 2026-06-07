Olimpijakos zahtijeva petogodišnju kaznu za vlasnika Panatinaikosa

Olimpijakos i Panatinaikos ratuju na terenu, a sve se čini da će i saopštenjima zbog Dimitrisa Janakopulosa.

Izvor: MN PRESS

Najveći derbi grčke košarke uvijek privuče veliku pažnju javnosti u Evropi, pa ove sezone nije ništa drugačije. Olimpijakos i Panatinaikos se bore za titulu, a crveno-bijeli su se usred serije oglasili saopštenjem. Njima je zasmetalo ponašanje vlasnika Panatinaikosa, pa za Dimitrisa Janakopulosa traže pet godina suspenzije!

Nakon što je aktuelni šampion Evrope pobijedio u prvom meču (82:76), a tim Ergin Atamana se revanširao (68:58) počeo je rat saopštenjima. Tim iz Pireja nezadovoljan je suđenjem, pa zahtijeva kazne za Janakopulosa, Panatinaikos i novčani udar na prvog čovjeka "zelenih".

"Olimpijakos je tokom jučerašnjeg dana podnio žalbu Košarkaškoj federaciji Grčke vezano za neregularnosti viđene tokom utakmice u petak. Tražimo momentalnu adiministrativnu zabranu za Panatinaikosa u vidu jednog meča pred praznim tribinama. Takođe, zahtijevamo i novčanu kaznu od 100.000 evra za Dimitrisa Janakopulosa, kao i petogodišnju zabranu ulaska na utakmice", navodi se u saopštenju Olimpijakosa.

Vremena za donošenje odluke nema mnogo. Nakon što su oba tima upisala pobjede pred svojim navijačima, treći meč će se igrati u Pireju i na programu je 8. juna. Četvrta utakmica u seriji igraće se dva dana kasnije pred navijačima Panatinaikosa. Vidjećemo da li će tada u hali biti i Dimitris Janakopulos.

Bonus video:

Pogledajte 00:10 Ataman: Pitajte me samo za utakmicu, ne za Janakopulosa Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)