Jeziva poruka navijača Hajduka protiv Srba: "84 sata puštali smo vodu po Kninu"

Navijači Hajduka iz Splita postavili su užasnu poruku mržnje na meču sa Istrom. Vrijeđali su Srbe, veličali "Oluju" i mahali ustaškim transparentima.

Izvor: Maja Prgomet / Zuma Press / Profimedia

Navijači Hajduka su ponovo imali uzvike i transparente pune mržnje prema Srbima na svojoj prvenstvenoj utakmici. Nakon poraza u prvom kolu u HNL-u, u drugom su odigrali neriješeno 2:2 sa Istrom, a "Torcida" je na sjevernoj tribini razvila užasnu poruku.

Na 31. godišnjicu završetka vojne akcije "Oluja" u kojoj su prognani gotovo svi Srbi sa prostora Hrvatske, navijačka grupa kluba u kome su veliki trag ostavili i neki srpski fudbaleri istakla je transparent: "84 sata puštali smo vodu po Kninu. G***a su isplivala na traktorima u Šid".

Nakon što je transparent razvijen, sjeverna tribina je povela navijanje uzvikom "Za dom", dok je istok odgovorio sa "Spremni" i tako je kompletiran ustaški pozdrav na stadionu kluba koji je tokom Drugog svjetskog rata odbio da se takmiči u ligi NDH. Uz sve to, iznad transparenta se vijorila ustaška zastava sa prvim bijelim poljem na šahovnici.

Pogledajte:

„84 sata puštali smo vodu po Kninu, govna su isplivala na traktorima u Šidu.“



Ogavna poruka Torcide, navijačke skupine Hajduka iz Splita.



U izbjegličkoj koloni nakon Oluje većinom su bile žene i djeca koji sa zločinima nisu imali nikakve veze. Teška sramota i primitivizampic.twitter.com/qNOEMdVh4t — Tomislav Horvat (@TomislavHorva20)August 10, 2026

Srbi prkosili sportom

Na razne načine su Srbi tokom rata u Hrvatskoj pokušavali da se suprotstave ratu i izgonu, pa i sportom. Igrane su dvije sezone Fudbalske lige Republike Srpske Krajine, kao i cijela jedna i nekompletna druga Košarkaške lige Republike Srpske Krajine.