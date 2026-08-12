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Jeziva poruka navijača Hajduka protiv Srba: "84 sata puštali smo vodu po Kninu"

Jeziva poruka navijača Hajduka protiv Srba: "84 sata puštali smo vodu po Kninu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Navijači Hajduka iz Splita postavili su užasnu poruku mržnje na meču sa Istrom. Vrijeđali su Srbe, veličali "Oluju" i mahali ustaškim transparentima.

Navijači Hajduka vrijeđali Srbe Izvor: Maja Prgomet / Zuma Press / Profimedia

Navijači Hajduka su ponovo imali uzvike i transparente pune mržnje prema Srbima na svojoj prvenstvenoj utakmici. Nakon poraza u prvom kolu u HNL-u, u drugom su odigrali neriješeno 2:2 sa Istrom, a "Torcida" je na sjevernoj tribini razvila užasnu poruku.

Na 31. godišnjicu završetka vojne akcije "Oluja" u kojoj su prognani gotovo svi Srbi sa prostora Hrvatske, navijačka grupa kluba u kome su veliki trag ostavili i neki srpski fudbaleri istakla je transparent: "84 sata puštali smo vodu po Kninu. G***a su isplivala na traktorima u Šid".

Nakon što je transparent razvijen, sjeverna tribina je povela navijanje uzvikom "Za dom", dok je istok odgovorio sa "Spremni" i tako je kompletiran ustaški pozdrav na stadionu kluba koji je tokom Drugog svjetskog rata odbio da se takmiči u ligi NDH. Uz sve to, iznad transparenta se vijorila ustaška zastava sa prvim bijelim poljem na šahovnici.

Pogledajte:

Srbi prkosili sportom

Na razne načine su Srbi tokom rata u Hrvatskoj pokušavali da se suprotstave ratu i izgonu, pa i sportom. Igrane su dvije sezone Fudbalske lige Republike Srpske Krajine, kao i cijela jedna i nekompletna druga Košarkaške lige Republike Srpske Krajine.

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Hajduk Split Srbi

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