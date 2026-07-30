Šok za Hajduk! Splićani ispustili 2:0 i ispali iz Lige Evrope

Hajduk iz Splita se nije proslavio u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Pafos je bio bolji na domaćem terenu i preokrenuo je dvomeč u svoju korist

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Hajduk je završio nastup u kvalifikacijama za Ligu Evrope pošto je na Kipru doživio ubjedljiv poraz od Pafosa rezultatom 4:0 poslije produžetaka. Splićani su u revanš stigli sa prednošću od 2:0 iz prvog meča na "Poljudu", ali nisu uspjeli da sačuvaju stečenu zalihu i ostali su bez plasmana u treće kolo.

Pafos je tokom većeg dijela utakmice bio bolji rival i u prvh 90 minuta uspio je da nadoknadi zaostatak iz Splita. Prvi gol postigao je pred odlazak na odmor, pošto je Guga bio precizan u 40. minutu, dok je drugi stigao u prvom minutu sudijske nadoknade, kada je Goldar pogodio glavom i odveo meč u produžetke.

U dodatnih 30 minuta domaći tim je nastavio sa napadima i brzo stigao do potpunog preokreta. Biel je početkom produžetka donio Pafosu vođstvo u ukupnom rezultatu, a Hajduk uprkos nekoliko pokušaja nije uspio da pronađe put do mreže i vrati neizvjesnost u dvomeč.

Konačan rezultat postavio je Koreja u finišu susreta poslije kontranapada, čime je potvrdio pobjedu Pafosa od 4:0 i plasman kiparskog predstavnika u treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Hajduk će evropsku sezonu nastaviti u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, a rival će mu biti Žalgiris.