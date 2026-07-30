Đani Infantino gubi trku: UEFA nije sama, već 96 zemalja protiv prodaje Svjetskog prvenstva

Poslije saopštenja UEFA, oglasila se i KONKAKAF koja smatra da prijedlog Đanija Infantina nije na mjestu.

Izvor: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odluka predsednika FIFA Đanija Infantina da "proda" Svjetsko prvenstvo nailazi na sve veći otpor, tako da je poslije UEFA burno reagovala KONKAKAF, odnosno federacija koja okuplja reprezentacije iz Centralne i Sjeverne Amerike i Kariba. U pitanju je 41 članica, što sa 55 iz UEFA čini već skoro polovinu članica FIFA.

"KONKAKAF je konfederacija ujedinjena ljubavlju prema našoj igri, gde je fudbal uvijek na prvom mjestu. Vođeni ovom filozofijom, tokom proteklih deset godina izgrađivali smo, od samog početka, organizaciju zasnovanu na službi, transparentnom upravljanju i dugoročnom savjesnom vođenju fudbala. Istorija je pokazala FIFA i fudbalskoj porodici šta se dešava kada čuvari ove igre izgube iz vida te vrijednosti."

"Imajući to na umu, KONKAKAF je danas sazvao sastanak predsjednika svojih 41 članice, zajedno sa svojim predsjednikom, članovima Vijeća i svojim članovima u Vijeću FIFA, kako bi razmotrio prijedlog koji je izradio i predstavio predsjednik FIFA o osnivanju 'FIFA Forward Enterprise' i prodaji udjela u FIFA Svjetskom prvenstvu privatnim investitorima".

"Tokom sastanka, članstvo je izrazilo duboku zabrinutost zbog nedostatka odgovarajućeg pravnog/formalnog procesa u vezi sa ovim prijedlogom, vještački kratkog nametnutog roka, kao i odsustva bilo kakvog pregleda ili odobrenja od strane nadležnih organa upravljanja FIFA. Pored toga, dovedena je u pitanje i potreba za investicijama privatnog kapitala radi finansiranja novih i postojećih programa 'FIFA Forward', i to nakon najprofitabilnijeg FIFA Sjetskog prvenstva u istoriji".

U saopštenju se na vodi da su članice KONKAKAF odbile prijedlog, ali ostaju otvorene za komunikaciju sa FIFA kako bi saznali šta će njihove konfederacije imati od ovoga.

"Ovim postupcima, KONKAKAF ponovo potvrđuje da budućnost fudbala - i njegova najveća imovina - moraju ostati u rukama naše fudbalske porodice", zaključuje se u saopštenju koje će "uzdrmati" Đanija Infantina, pošto se nadao da će baš od ove konfederacije imati podršku.

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