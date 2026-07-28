UEFA odmah reagovala: Fudbal nije ničije vlasništvo, FIFA ne može da ga prodaje!

Evropska kuća fudbala žestoko reagovala na plan FIFA da proda udio u Svjetskom prvenstvu.

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Predsjednik FIFA Đani Infantino prema informacijama britanskog "Tajmsa" namjerava da proda Svjetsko prvenstvo. Infantino planira da osnuje novu kompaniju koja bi upravljala spomenutim takmičenjem i u to su umiješani i privatni investitori, kao i ljudi iz administracije američkog predsjednika Donalda Trampa.

Ovaj plan aktivirao je "nuklearnu bombu" u svijetu fudbala, ali i izazvao ekspresnu reakciju UEFA, koja očigledno neće sjediti skršenih ruku i gledati kako FIFA i Infantino upravljaju svim što ima veze s fudbalom.

Evropska kuća fudbala žestoko je reagovala na plan koji je objavljen u "Tajmsu".

"Ovo prelazi granice koje institucije koje upravljaju fudbalom nikada ne bi smjele da pređu. UEFA ovo shvata vrlo ozbiljno. A trebaju da to ozbiljno shvate i svi ostali; lige, klubovi, igrači, navijači, vlade i svi oni kojima je stalo do budućnosti igre.

Duša i upravljanje fudbalom nisu vlasništvo koje se prodaje – posebno ne sa nula tranaprentnosti o tome ko ima finansijsku korist. Fudbal nije ničije vlasništvo. FIFA ne može da ga prodaje“, poručila je UEFA.

UEFA statement on The Times article: ⬇️pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA)July 28, 2026

Nema sumnje da se otvara front na relaciji UEFA - FIFA, odnosno na relaciji UEFA - Đani Infantino. Njegov mandat ističe sljedeće godine, a sve jasnije je da bi mogao da dobije protivkandidata, odnosno da nema više podršku u Evropskoj kući fudbala.