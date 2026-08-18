Objavljen spisak odbojkašica za EP: Maja i Tijana zajedno vode srpske djevojke u Brnu

Ženska odbojkaška reprezentacija putuje u Brno na EP. Selektor Zoran Terzić objavio je spisak odbojkašica koje će predstavljati Srbiju.
Ženska seniorska reprezentacija Srbije u srijedu ujutru preko Beča putuje u Brno, gdje će igrati na Evropskom prvenstvu, a selektor Zoran Terzić objavio je kojih 15 igračica će povesti na put.
Na spisku nema velikih iznenađenja, tako da će sljedeće odbojkašice biti na raspolaganju Terziću:
- Tehničari: Maja Ognjenović i Slađana Mirković
- Korektori: Tijana Bošković i Anja Zubić
- Libera: Aleksandra Jegdić i Bojana Gočanin
- Blokeri: Hena Kurtagić, Mina Popović, Minja Osmajić i Ljubica Milojević
- Primači: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Nina Čajić i Nađa Antonović
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Odbojkašice Srbije će igrati u B grupi u Brnu i to sa Austrijom, Češkom, Bugarskom, Grčkom i Ukrajinom, a po četiri najbolje ekipe iz svake grupe obezbijediće plasman u osminu finala.
Raspored utakmica Srbije:
- Petak, 21. avgust (14.00): Srbija - Austrija
- Nedjelja, 23. avgust (19.00): Srbija - Češka
- Ponedjeljak, 24. avgust (19.00): Srbija - Bugarska
- Srijeda, 26. avgust (19.00): Srbija - Grčka
- Četvrtak, 27. avgust (16.00): Srbija - Ukrajina