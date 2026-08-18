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Objavljen spisak odbojkašica za EP: Maja i Tijana zajedno vode srpske djevojke u Brnu

Objavljen spisak odbojkašica za EP: Maja i Tijana zajedno vode srpske djevojke u Brnu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ženska odbojkaška reprezentacija putuje u Brno na EP. Selektor Zoran Terzić objavio je spisak odbojkašica koje će predstavljati Srbiju.

Objavljen spisak odbojkašica Srbije za Evropsko prvenstvo Izvor: MN PRESS

Ženska seniorska reprezentacija Srbije u srijedu ujutru preko Beča putuje u Brno, gdje će igrati na Evropskom prvenstvu, a selektor Zoran Terzić objavio je kojih 15 igračica će povesti na put.

Na spisku nema velikih iznenađenja, tako da će sljedeće odbojkašice biti na raspolaganju Terziću:

  • Tehničari: Maja Ognjenović i Slađana Mirković
  • Korektori: Tijana Bošković i Anja Zubić
  • Libera: Aleksandra Jegdić i Bojana Gočanin
  • Blokeri: Hena Kurtagić, Mina Popović, Minja Osmajić i Ljubica Milojević
  • Primači: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Nina Čajić i Nađa Antonović

Odbojkašice Srbije će igrati u B grupi u Brnu i to sa Austrijom, Češkom, Bugarskom, Grčkom i Ukrajinom, a po četiri najbolje ekipe iz svake grupe obezbijediće plasman u osminu finala.

Raspored utakmica Srbije:

  • Petak, 21. avgust (14.00): Srbija - Austrija
  • Nedjelja, 23. avgust (19.00): Srbija - Češka
  • Ponedjeljak, 24. avgust (19.00): Srbija - Bugarska
  • Srijeda, 26. avgust (19.00): Srbija - Grčka
  • Četvrtak, 27. avgust (16.00): Srbija - Ukrajina

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Tagovi

odbojkašice Odbojka Evropsko prvenstvo Srbija

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