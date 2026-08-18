Ženska odbojkaška reprezentacija putuje u Brno na EP. Selektor Zoran Terzić objavio je spisak odbojkašica koje će predstavljati Srbiju.

Izvor: MN PRESS

Ženska seniorska reprezentacija Srbije u srijedu ujutru preko Beča putuje u Brno, gdje će igrati na Evropskom prvenstvu, a selektor Zoran Terzić objavio je kojih 15 igračica će povesti na put.

Na spisku nema velikih iznenađenja, tako da će sljedeće odbojkašice biti na raspolaganju Terziću:

Tehničari: Maja Ognjenović i Slađana Mirković

Korektori: Tijana Bošković i Anja Zubić

Libera: Aleksandra Jegdić i Bojana Gočanin

Blokeri: Hena Kurtagić, Mina Popović, Minja Osmajić i Ljubica Milojević

Primači: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Nina Čajić i Nađa Antonović

Vidi opis Objavljen spisak odbojkašica za EP: Maja i Tijana zajedno vode srpske djevojke u Brnu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: sportpix / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Aleksandar Dimitrijevic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 5 / 5

Odbojkašice Srbije će igrati u B grupi u Brnu i to sa Austrijom, Češkom, Bugarskom, Grčkom i Ukrajinom, a po četiri najbolje ekipe iz svake grupe obezbijediće plasman u osminu finala.

Raspored utakmica Srbije: