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Srbija i Rusija iza zatvorenih vrata u Beogradu: Rezultat krajnje neobičan za odbojku

Srbija i Rusija iza zatvorenih vrata u Beogradu: Rezultat krajnje neobičan za odbojku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Reprezentacije Srbije i Rusije odigrale neriješeno (2:2) u "zatvorenom" meču u Beogradu, u okviru priprema srpskog nacionalnog tima za Evropsko prvenstvo koje se igra krajem avgusta.

Odbojkašice Srbije igrale protiv Rusije Izvor: MN PRESS

Ženska seniorska reprezentacija Srbije, aktuelni vicešampion Evrope, odigrala je prvu prijateljsku utakmicu protiv Rusije u okviru završnih priprema za Evropsko prvenstvo koje će biti odigrano od 21. avgusta do 6. septembra u četiri zemlje. Nakon četiri odigrana seta u Beogradu, utakmica Srbije i Rusije, zatvorena za javnost, završena je bez pobjednika (2:2), po setovima 30:28, 19:25, 25:21, 18:25, poslije 99 minuta igre.

Za Srbiju su najviše poena osvojile Aleksandra Uzelac (13), Tijana Bošković i Hena Kurtagić (po 12), a igrala je i povratnica u nacionalni tim Maja Ognjenović.

Druga, zvanična prijateljska utakmica između Srbije i Rusije odigraće se u petak, 7. avgusta, u Hali sportova Ub, od 19.00 časova, uz direktan prenos na TV Arena sport i na Radio-televiziji Srbije.

U srijedu uveče, selektor Zoran Terzić je od starta odlučio da na teren pošalje provjerene snage, što je i napravilo razliku, pa je Srbija sigurnom igrom u uzbudljivoj završnici stigla do vođstva od 1:0 (30:28). Već u narednom setu, selektor Srbije odlučio je da pruži priliku i ostalim igračicama koje ima na raspolaganju, kako bi provjerio formu čitavog tima. To je Rusija iskoristila i uspjela da poravna rezultat - 25:19.

Ipak, Srbija je u trećem setu ponovo preuzela inicijativu, zaigrala znatno sigurnije i po drugi put povela na utakmici - 25:21.

U četvrtom setu Rusija je uzvratila istom mjerom, uspjela da dođe do izjednačenja i postavi konačan rezultat (25:18), pa je duel završen bez pobjednika - 2:2.

Sredinom avgusta u Beograd dolazi Češka, domaćin grupe Evropskog prvenstva u kojoj je srpska reprezentacija i dvije selekcije će se zajedno spremati za početak kontinentalnog turnira. Reprezentacija Srbije igraće u Brnu utakmice protiv Austrije (21. avgust od 14 časova), Češke (23. avgust od 19), Bugarske (24. avgust od 19), Grčke (26. avgust od 19) i Ukrajine (27. avgust od 16 časova).

U D grupi u Geteborgu igraće Švedska, Italija, Francuska, Slovačka, Hrvatska i Crna Gora. U osmini finala će igrati selekcije iz B i D, odnosno A i C grupe.

U A grupi u Istanbulu igraće Turska, Poljska, Njemačka, Slovenija, Letonija i Mađarska, a u C grupi u Bakuu Azerbejdžan, Portugal, Holandija, Belgija, Španija i Rumunija.

Plasman u osminu finala izboriće po 4 reprezentacije iz svake grupe. Utakmice osmine finala i četvrtfinala igraće se u Istanbulu, u Turskoj, i u Brnu, u Češkoj, a polufinala i utakmice za medalje u Istanbulu. Prvak Evrope 2026. izboriće učešće na OI 2028. u Los Anđelesu.

Ženska seniorska reprezentacija Srbije (Jugoslavije, Srbije i Crne Gore) igrala je 21 put na 33 do sada odigrana prvenstva Evrope. Srbija je osvojila 8 medalja: 3 zlatne (2011. u Beogradu, 2017. u Bakuu i 2019. u Ankari), 3 srebrne (2007. u Luksemburgu, 2021. u Beogradu i 2023. u Briselu) i 2 bronzane (1951. u Parizu i 2015. u Roterdamu). Srbija je na 21 šampionatu Evrope odigrala 147 utakmica i ostvarila 78 pobjeda, uz 69 poraza (275:248) i 53,06 % pobjeda.

Za reprezentaciju su na EP do sada igrale 142 igračice. Rekorder je Maja Ognjenović, koja je na 9 šampionata Evrope odigrala 66 utakmica. Ana Bjelica je na 6 EP odigrala 45 utakmica, a Jelena Nikolić je na 7 EP odigrala 43 utakmice. Stefana Veljković (42) i Milena Rašić (40) igrale su na 6 EP. Na 5 EP nastupile su Tijana Bošković, Bjanka Buša, Mina Popović (po 39 utakmica), Brižitka Molnar (34), Nataša Krsmanović (33), Silvija Popović (30) i Suzana Ćebić (27), objavio je Odbojkaški savez Srbije.

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Tagovi

Odbojka odbojkašice Srbija Rusija

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