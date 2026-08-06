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Najveći NBA tabadžija dobio ogroman novac: Iznervirao Jokića provokacijama, sad broji milione

Najveći NBA tabadžija dobio ogroman novac: Iznervirao Jokića provokacijama, sad broji milione

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Dilon Bruks ostaje u Finiksu i potpisao je sjajan ugovor. Ostaće u Sansima još tri sezone i inkasiraće 73 miliona dolara.

Dilon Bruks ostaje u Finiksu Izvor: Ka Lok Ng / Zuma Press / Profimedia

Dilon Bruks ostaje u Finiks Sansima i potpisaće ugovor sa klubom vrijedan 73.000.000 dolara na tri godine. To znači da će biti vezan za Finiks sve do sezone 2029/30. Jedan od najprljavijih igrača u NBA ligi koji je poznat po mnogim tučama, udarcima, nesportskim potezima pa i sukobom sa Nikolom Jokićem iz 2023. godine sada će nastaviti u ekipi koja je riješila da ne mijenja puno.

Nije on jedini koji je potpisao novi ugovor. Na višegodišnju saradnju obavezali su se Kolin Gilespi, Mark Vilijams i Džordan Gudvin, a kao pojačanja su stigli Majkls Bridžis i iskusni šuter Luk Kenard. 

Šta se desilo sa Jokićem?

Dilon Bruks je 2023. godine dok je još igrao za Memfis u četvrtoj četvrtini probao da isprovocira Jokića. U jednom odlasku u napad sapleo ga je, a onda su njih dvojica ušla u ozbiljan verbalni sukob. Sjećamo ga se naravno i sa mečeva reprezentacije Kanade sa Srbijom tokom Svjetskog prvenstva u Manili. 

Bruks ima 30 godina i nakon šest godina u Memfisu proveo je dvije u Hjustonu, a prošle sezone je stigao u Finiks u trejdu koji je poslao Kevina Durenta u Hjuston.

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Tagovi

Dilon Bruks Finiks Sans košarka NBA liga

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