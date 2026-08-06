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"Dovešćemo koga god poželimo": Trabzon ne staje, poslije Salaha spremio novi mega transfer

"Dovešćemo koga god poželimo": Trabzon ne staje, poslije Salaha spremio novi mega transfer

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ekipa Trabzonspora će nakon Mohameda Salaha probati da se pojača i Darvinom Nunjezom.

Trabzon poslije Salaha doće da dovede i Darvina Nunjeza Izvor: STR/EPA/Youtube/Trabzonspor Haberleri

Trabzon je napravio haos na fudbalskom tržištu. Dok su svi očekivali da će Mohamed Salah nakon Liverpula otići u Saudijsku Arabiju prvo se govorilo da je sve dogovorio sa Bešiktašom, a onda je pravo niotkuda potpisao za Trabzon. Klub koji je sedam puta bio prvak Turske tako je napravio najveći transfer u svojoj istoriji, ali tu neće da stane.

Kako navode turski mediji Trabzon je na korak od toga da potpiše još jednog bivšeg fudbalera Liverpula. U pitanju je napadač Darvin Nunjez koji se nije snašao u Saudijskoj Arabiji i sada Turci žele da ga upare sa Salahom. Sve je podgrijao prvi čovjek kluba Ertugrul Dogan koji je poručio da je ovo samo početak. 

"Ako to poželimo, kupićemo igrače iz bilo kog dijela svijeta i na bilo kom nivou", rekao je Turčin koji je trenutno prava superzvijezda ne samo u svojoj domovini. 

Što se tiče Mohameda Salaha on će zarađivati 17.000.000 evra po sezoni u Trabzonu, ali nije jedino veliko ime koje je do sada stiglo. Tu je i nekadašnji vezista Atalante Ruslan Malinovski, kao i Čenk Ozkanar, Rene Mitongo, Noa Saviolo, Ernes Muci kao i Aral Simšir plaćen čak 13.000.000 evra.

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Mohamed Salah
Izvor: Twitter
Izvor: Twitter

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Tagovi

Trabzonspor Mohamed Salah fudbal transferi Darvin Nunjez

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