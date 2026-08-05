Delirijum u Turskoj: Salah sletio i odmah obukao dres Trabzona

Egipatski fudbaler Mohamed Salah došao je u Tursku i potpisao ugovor sa Trabzonom, izazvavši delirijum među navijačima.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Egipatski centarfor Mohamed Salah stigao je u Tursku na potpis ugovora sa Trabzonom. Očekivano, na aerodromu "Ataturk" nastao je delirijum kada je legenda Liverpula kročila na tursko tlo i stala pred navijače, kojih je bilo nekoliko hiljada.

Iako nije zvanično saopšteno, nagađa se da će Salah za ugovor do dvije godine zarađivati između 17 i 22 miliona evra po sezoni. Ovog avgusta, on će u dresu trećeplasiranog turskog tima iz prošle sezone zaigrati u plej-ofu za ulazak u Ligu Evrope.

Salah je stigao na početak svoje nove epizode posle čak devet velikih godina u Liverpulu, u kojem je do isteka ugovora sa klubom s Enfilda, prema kojem je bio najplaćeniji igrač u istoriji Liverpula, sa nedjeljnom platom od 466 hiljada evra.

Iako se dugo najavljivalo da će Salah preći u Bešiktaš, u posljednjem trenutku dogodio se preokret i Egipćanin je skrenuo ka obali Crnog mora, gdje će igrati za Trabzon.

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