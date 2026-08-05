logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Delirijum u Turskoj: Salah sletio i odmah obukao dres Trabzona

Delirijum u Turskoj: Salah sletio i odmah obukao dres Trabzona

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Egipatski fudbaler Mohamed Salah došao je u Tursku i potpisao ugovor sa Trabzonom, izazvavši delirijum među navijačima.

Mohamed Salah predstavljen u Trabzonu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Egipatski centarfor Mohamed Salah stigao je u Tursku na potpis ugovora sa Trabzonom. Očekivano, na aerodromu "Ataturk" nastao je delirijum kada je legenda Liverpula kročila na tursko tlo i stala pred navijače, kojih je bilo nekoliko hiljada.

Iako nije zvanično saopšteno, nagađa se da će Salah za ugovor do dvije godine zarađivati između 17 i 22 miliona evra po sezoni. Ovog avgusta, on će u dresu trećeplasiranog turskog tima iz prošle sezone zaigrati u plej-ofu za ulazak u Ligu Evrope.

Salah je stigao na početak svoje nove epizode posle čak devet velikih godina u Liverpulu, u kojem je do isteka ugovora sa klubom s Enfilda, prema kojem je bio najplaćeniji igrač u istoriji Liverpula, sa nedjeljnom platom od 466 hiljada evra.

Iako se dugo najavljivalo da će Salah preći u Bešiktaš, u posljednjem trenutku dogodio se preokret i Egipćanin je skrenuo ka obali Crnog mora, gdje će igrati za Trabzon.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mohamed Salah fudbal Trabzonspor transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC