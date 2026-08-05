Figo u Beogradu ustao zbog Infantina, sad ne može da ga smisli: "Prekasno je za tebe, moraš da odeš"

Luis Figo oštro kritikuje Đanija Infantina i poziva ga da podnese ostavku zbog gubitka dostojanstva i podrške saradnika. Ne tako davno u Beogradu su se srdačno pozdravili na UEFA kongresu u Sava centru.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nekadašnji osvajač Zlatne lopte, Portugalac Luis Figo (53), žestoko je kritikovao predsjednika FIFA Đanija Infantina i pozvao ga da hitno podnese ostavku. Iritiran idejom prvog čovjeka svjetske "kuća fudbala" da proda Svjetsko prvenstvo privatnim investitorima, Figo se pridružio pokretu protiv Švajcarca, u kojem važnu ulogu ima UEFA na čelu sa predsjednikom, Slovencem Aleksandrom Čeferinom.

"Mogao bih da napišem 10.000 riječi o problemima u FIFA, ali rješenje se svodi na samo ove četiri: Infantino mora da ide. Lagao je, varao i pokušao da sam sebe ugnjezdi nauštrb igre kojoj bi trebalo da služi. Izgubio je podršku svojih saradnika na visokim funkcijama, svojih najbližih savjetnika, velike većine ljudi koji su posvetili živote ovom sportu i djeluje da ga ne podržava ni dobitnik FIFA nagrade za mir", ironično je napisao Figo, misleći na Donalda Trampa.

"Prekasno je da on (Infantino) sačuva svoje dostojanstvo, ali nije prekasno da sačuva fudbal. Mora da ide. Sada", naveo je Figo u tekstu za britanski "Dejli mejl".

Ne tako davno, u proljeće 2025, Figo i Infantino su se srdačno pozdravili na UEFA kongresu u beogradskom Sava centru.

Figo se pridružio pobuni protiv Infantina

Figo se pridružio Arsenu Vengeru, legendarnom menadžeru Arsenala, šampionu Premijer lige i aktuelnom direktoru FIFA za globalni razvoj (!?) koji je oštro kritikovao Infantinov potez i rekao da je odluka o povlačenju prijedloga o prodaji SP "apsolutno neophodna i van svake rasprave".

Takođe, prije bivšeg asa Barselone, Real Madrida i Intera oglasio se i Fudbalski savez Jordana na čelu sa predsjednikom, princom Ali Bin Al-Huseinom, koji je optužio FIFA da ucjenjuje i da prijeti oduzimanjem finansijske podrške Jordanu ako ne bude podržan Infantiov reizbor.

Veoma napeti dani za prvog čovjeka FIFA, koji je na funkciji od februara 2016, potom je reizabran 2019. i 2023. Naredni izbori su zakazani za 2027.

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