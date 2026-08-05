logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Figo u Beogradu ustao zbog Infantina, sad ne može da ga smisli: "Prekasno je za tebe, moraš da odeš"

Figo u Beogradu ustao zbog Infantina, sad ne može da ga smisli: "Prekasno je za tebe, moraš da odeš"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Luis Figo oštro kritikuje Đanija Infantina i poziva ga da podnese ostavku zbog gubitka dostojanstva i podrške saradnika. Ne tako davno u Beogradu su se srdačno pozdravili na UEFA kongresu u Sava centru.

Figo traži od Infantina da podnese ostavku Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nekadašnji osvajač Zlatne lopte, Portugalac Luis Figo (53), žestoko je kritikovao predsjednika FIFA Đanija Infantina i pozvao ga da hitno podnese ostavku. Iritiran idejom prvog čovjeka svjetske "kuća fudbala" da proda Svjetsko prvenstvo privatnim investitorima, Figo se pridružio pokretu protiv Švajcarca, u kojem važnu ulogu ima UEFA na čelu sa predsjednikom, Slovencem Aleksandrom Čeferinom.

"Mogao bih da napišem 10.000 riječi o problemima u FIFA, ali rješenje se svodi na samo ove četiri: Infantino mora da ide. Lagao je, varao i pokušao da sam sebe ugnjezdi nauštrb igre kojoj bi trebalo da služi. Izgubio je podršku svojih saradnika na visokim funkcijama, svojih najbližih savjetnika, velike većine ljudi koji su posvetili živote ovom sportu i djeluje da ga ne podržava ni dobitnik FIFA nagrade za mir", ironično je napisao Figo, misleći na Donalda Trampa.

"Prekasno je da on (Infantino) sačuva svoje dostojanstvo, ali nije prekasno da sačuva fudbal. Mora da ide. Sada", naveo je Figo u tekstu za britanski "Dejli mejl".

Ne tako davno, u proljeće 2025, Figo i Infantino su se srdačno pozdravili na UEFA kongresu u beogradskom Sava centru.

Figo se pridružio pobuni protiv Infantina

Figo se pridružio Arsenu Vengeru, legendarnom menadžeru Arsenala, šampionu Premijer lige i aktuelnom direktoru FIFA za globalni razvoj (!?) koji je oštro kritikovao Infantinov potez i rekao da je odluka o povlačenju prijedloga o prodaji SP "apsolutno neophodna i van svake rasprave".

Takođe, prije bivšeg asa Barselone, Real Madrida i Intera oglasio se i Fudbalski savez Jordana na čelu sa predsjednikom, princom Ali Bin Al-Huseinom, koji je optužio FIFA da ucjenjuje i da prijeti oduzimanjem finansijske podrške Jordanu ako ne bude podržan Infantiov reizbor.

Veoma napeti dani za prvog čovjeka FIFA, koji je na funkciji od februara 2016, potom je reizabran 2019. i 2023. Naredni izbori su zakazani za 2027.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luis Figo Đani Infantino fudbal FIFA

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC